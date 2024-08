Nayri lança clipe de canção vencedora do Prêmio Luiz Melodia

- Foto: Divulgação

A artista baiana Nayri acaba de lançar o clipe da sua música “Mergulho”, canção vencedora do "Prêmio Luiz Melodia de Canções Afro-brasileiras", instituído pela Fundação Cultural Palmares (FCP). A música, que já está disponível nas principais plataformas de streaming, agora ganha um clipe, dirigido por Juh Almeida, que apresenta uma fusão poética e repleta de símbolos da cultura afrobaiana.

O clipe passeia por diversas paisagens naturais da cidade de Salvador, desde praias à matas e mergulha no universo de Nayri, destacando a beleza e a resiliência da cultura afro-brasileira.

Foto: Divulgação

Segundo a artista, a ideia é que o clipe desenhasse as encruzilhadas da cidade de Salvador, como também as relações afetivas que dialogam com a força da ancestralidade presente na natureza.

Eu queria que captasse, através do meu olhar, os caminhos que costumo passar e que tem relevância na minha história: Ribeira, Dique do Tororó e Rio Vermelho, contemplando os elementos naturais que trago na música: o mar, as folhas, o céu e a relação com a cultura afro-brasileira Nayri sobre o clipe 'Mergulho'

Com versos como “Você é o interlúdio entre o amanhecer e o fim da tarde/ Entre a mata e o oceano”, Nayri transporta o ouvinte para um lugar de contemplação e emoção. A música celebra a pele negra, a lua, o sol e as águas do mar, evocando imagens vívidas que ressoam ao som de influências rítmicas como o R&B e Neo Soul, Afropop e MPB.

“Mergulho é mais do que uma simples canção é um convite para um mundo onde o amor se entrelaça com a história e a ancestralidade. A letra poética captura a intensidade e a beleza de um relacionamento, através de metáforas que evocam a natureza e a urbanidade brasileira”, destaca a artista.

Assista o clipe: