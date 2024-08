Cantor sertanejo famoso passa mal em show e vai às pressas a hospital

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

O cantor sertanejo Luan Pereira passou mal durante um show na 69ª Festa do Peão de Barretos, em São Paulo, na noite de quinta-feira, 15. O artista se queixou de tontura, e a apresentação teve que ser interrompida. Ele foi levado às pressas para um hospital da região.

Nas redes sociais, ele disse que ficou triste com a situação, mas que “Deus fez outros planos”. “Primeira vez no palco principal da Festa do Peão de Barretos. Estou muito triste com a minha performance, porque eu sei que eu sou muito mais que aquilo”, postou.

De acordo com Luan, desde a quarta-feira, 7, ele não estava “conseguindo ficar em pé”. “Dei o melhor que podia de mim, mas se Deus me der a oportunidade de voltar ano que vem, eu vou ser um milhão de vezes mais do que fui esse ano”, escreveu.



Ele ainda agradeceu pela oportunidade de ter feito pelo menos uma hora de show. “Pelo menos nessa uma horinha de show consegui falar do nome de Deus e deixar os ensinamentos dele no maior rodeio da América Latina. Obrigado Deus, e me perdoem, completou. Nascido em Suzano, interior de São Paulo, e criado em Rosana, também no estado, Luan começou a carreira aos 17 anos.