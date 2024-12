Após quatro anos, Fenagro retorna nesta sexta, 29, com grandes shows

Expectativa é reunir em torno de 100 mil pessoas nos dez dias da feira - Foto: Paula Froes/GOVBA

Começa nesta sexta-feira, 29 de novembro, e segue até 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a maior Feira Nacional da Agropecuária do Norte-Nordeste e uma das mais expressivas do Brasil. Em sua 33ª edição, a Fenagro retorna após quatro anos, com novos conteúdos e uma estrutura ampliada para oferecer uma experiência única a expositores e visitantes.

Nesta sexta-feira, 29, grandes nomes da música, como Simone Mendes, Mari Fernandez, Calcinha Preta, Limão com Mel e Tayná Agazzi, darão início à programação musical da Fenagro, encantando o público com suas apresentações. Com classificação indicativa de 14 anos, o acesso ao show será feito exclusivamente pela entrada da Paralela, com os portões abertos a partir das 20h.

Reconhecida como vitrine das inovações do setor agropecuário, a Fenagro 2024, evento que celebra o agronegócio nacional, contará com uma programação diversificada, que inclui competições, leilões, exposições e atrações culturais, musicais e gastronômicas. Mais de 150 mil visitantes são esperados ao longo dos 10 dias do evento, que contará com 3 mil animais e 600 expositores.

A visitação ao espaço começa no dia 30 de novembro, com funcionamento das 9h às 20h, oferecendo uma programação diversificada para toda a família. Entre os destaques está o Museu da Anatomia Animal, que apresenta mais de 30 espécies de animais de produção e silvestres taxidermizados em tamanho real, com pelagem e cores que reproduzem fielmente os animais vivos. A qualidade dos empalhamentos proporciona uma experiência única e memorável.

O Pavilhão Institucional da Fenagro vai reunir 27 secretarias e órgãos vinculados à administração pública estadual e da União. A Secretaria de Educação da Bahia, por exemplo, vai levar fábricas-escolas de chocolate de regiões como Gandu, Ilhéus, Ipiaú e Arataca.

A Fenagro 2024 promete não apenas resgatar as atrações marcantes de edições anteriores, mas também trazer novidades para todos os públicos. Com uma programação rica e diversificada, o evento se consolida como um dos maiores encontros de agronegócio e entretenimento da Bahia, unindo tradição, inovação e diversão.

Programação Infantil

A Fenagro 2024 terá uma programação também para crianças e adolescentes que passarem pelo Parque de Exposições. A programação infantil promete encantar os pequenos com atrações como a Arena Pônei, que oferece passeios de charrete e montaria em pôneis, com toda segurança e supervisão. Atividades recreativas no Espaço Kids, o show do animador Tio Paulinho e a Casa do Papai Noel completam a diversão. As crianças também poderão participar de uma feira de adoção, incentivando a conscientização e o cuidado com os animais.

Vila e Empório da Agricultura Familiar

Os apaixonados por sabores e aromas especiais, principalmente os advindos da zona rural da Bahia, vão se encontrar na Vila da Agricultura Familiar que estará em funcionamento durante os dez dias de feira, onde através de experiências sensoriais, os visitantes poderão conhecer produtos autênticos do nosso estado a exemplo de pratos típicos de diferentes regiões e chopes artesanais produzidos em agroindústrias de pequeno porte, que estão movimentando o mercado.

Já o Empório da Agricultura Familiar, marca registrada pelos soteropolitanos na Ceasinha do Rio Vermelho, também será replicado durante a Fenagro 2024. Com mais de quatro mil produtos diferenciados, o público terá acesso desde queijos artesanais – produzidos em municípios como Várzea Nova e Camaçari – a iogurtes de licuri, umbu e café, uma criação da Cooperativa de Produção Agropecuária de Giló e Região Ltda (Coopag) da região de Várzea Nova e Miguel Calmon, bem como biscoitos doces e salgados com jeito de roça, diversas marcas de chocolates produzidos no Sul da Bahia, além de frutas e cafés orgânicos da Chapada Diamantina.

Festa do Peão

Outra super novidade é a “Festa do Peão” também chamada de Tratador Fest, que será realizada pela primeira vez no Brasil, no dia 6 de dezembro, onde por meio de votação em sites e grupos dos criadores que estarão presentes na Fenagro, vai premiar os três melhores tratadores de caprinos e ovinos do Brasil. A disputa, dividida em quatro categorias: caprinos de corte, de leite, ovinos de leite e de lã, consagrará os dois melhores que serão premiados com duas motocicletas. Ao todo, serão concedidos o valor total de R$ 50 mil em prêmios aos participantes.

Entre os dias 5 e 8 de dezembro, a Fenagro promoverá leilões de raças nobres, como cavalos Mangalarga Marchador e bovinos Nelore e Girolando, oferecendo uma oportunidade única para vendedores e compradores.

Provas esportivas

A partir do dia 4 de dezembro, às 19, a Fenagro receberá provas esportivas da modalidade equestre praticada com bois denominada Ranch Sorting. A prova é disputada em duplas e os cavaleiros devem apartar e transferir entre dois currais dez cabeças de gado numeradas de zero a nove. As arenas terão estruturas para categorias como Tambor, Baliza, Maneabilidade, Team Penning e Ranch Sorting, que abrangem as raças Quarto de Milha, Paint Horse, Apalloosa, Mangalarga Marchador, Mangalarga Paulista. Uma novidade será a disputa do X1 entre duplas compostas por raças de cavalos diferentes para proporcionar a integração de atletas e criadores. As premiações representam 50% do valor arrecadado, logo, serão variáveis, ou seja, quanto maior o número de competidores maior será o valor da premiação.

Ingressos e pontos de vendas

A Fenagro 2024 oferece ingressos separados para visitação à feira e para os shows. Confira os detalhes:

Com valores a partir de R$ 15,00 (meia-entrada), o público em geral poderá garantir sua participação na maior Feira Nacional da Agropecuária do Norte-Nordeste e uma das maiores do Brasil, pelo site Bilheteria Digital ou através de pontos físicos, como Ingressos Bahia (Shopping Barra), lojas Club Melissa (Shoppings Barra, Salvador, da Bahia e Parque Shopping) e nos balcões Pida! (Shoppings Piedade, Salvador, Paralela e Salvador Norte). Crianças de até 12 anos e idosos acima de 60 anos não pagam, sendo obrigatória a apresentação de um documento original com foto. Nos dias 2 e 3 de dezembro, o acesso será gratuito e aberto ao público, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

Os ingressos de visitação à feira não dão acesso aos shows. Quem quiser assistir as apresentações musicais, podem adquirir o seu acesso através do site https://www.bilheteriadigital.com/fenagro24 ou do pontos físicos, com ingressos a partir de R$ 65,00 (meia-entrada), com opções de espaços como Arena, Área Vip e o Lounge Fenagro que oferecerá serviço open bar de cerveja, água e refrigerante. No dia 7 de dezembro, os fãs poderão conferir as apresentações de Nadson O Ferinha, Unha Pintada, Tayrone, Silfarley, Toque Dez, Zezo e Klessinha.

Os ingressos também estarão disponíveis na bilheteria local, situada no Parque de Exposições. Para a visitação à feira, a bilheteria funcionará de 30 de novembro a 1º de dezembro e de 4 a 8 de dezembro, das 9h às 20h, com exceção do dia 7 de dezembro, quando o horário será até as 18h. Já para os shows musicais, realizados nos dias 29 de novembro e 7 de dezembro, o funcionamento será das 19h às 1h.