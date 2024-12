Calcinha Preta, Simone Mendes e mais, Fenagro começa nesta sexta com grandes shows

Show de Simone Mendes abrilhanta retorno da feira - Foto: Globo/Beatriz Damy/Divulgação

Chegou o grande dia. Após um hiato de quatro anos, por conta da pandemia de Covid-19, a 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), maior evento desta natureza do Norte-Nordeste, começa, nesta sexta-feira, 29, dando início a uma verdadeira maratona de variadas atrações, que prosseguirá até 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, na avenida Paralela.

O evento, que oferece uma extensa grade de programação, com campeonatos, leilões, exposições, gastronomia, conta com shows de grandes nomes da música, o primeiro abrindo as atividades da feira a partir das 20h. Para abrilhantar o retorno da Fenagro, sobem ao palco a banda Calcinha Preta, as cantoras Tayná Agazzi, Mari Fernandez, Simone Mendes e o grupo Limão com Mel.

Visitação

Os ingressos para os shows são sendo vendidos a partir de R$ 60 e podem ser adquiridos em pontos físicos em shopping centers da capital baiana, de forma online na Bilheteria Digital, e também antes das apresentações nas bilheterias do Parque de Exposições. O acesso aos espetáculos será realizado exclusivamente pela Paralela, com os portões sendo abertos às 20h.

Após os shows de hoje à noite, a Fenagro 2024 dará início, amanhã, às 9h, à programação geral da feira, com abertura ao público às 9h. Os ingressos para a visitação da feira custam a partir de R$ 15. Crianças de até 12 anos e idosos acima de 60 anos não pagam, mas é obrigatória a apresentação de documento original com foto. Nos dias 2 e 3 de dezembro, o acesso será gratuito e aberto ao público, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

Esses ingressos não dão acesso aos shows musicais. Entre os vários destaques desta edição, está a Festa do Peão, uma das novidades na programação, pela primeira vez realizada na Bahia, que premiará os três melhores tratadores de caprinos e ovinos do Brasil. Outra atração é o Museu da Anatomia Animal, que reunirá mais de 30 espécies de animais de produção e silvestres, além da Arena Pônei, ambiente que oferece passeios de charretes e montarias em pequenos cavalos.

A outra noite de shows agendada na programação da Fenagro 2024 será no dia 7 de dezembro. O público neste sábado terá a oportunidade de vibrar com os shows de Nadson, o Ferinha, Unha Pintada, Tayrone, Silfarley, Toque Dez, Zezo e Klessinha.