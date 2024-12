Fenagro terá participação de Vila e Empório da Agricultura Familiar

A participação do setor na 33ª edição da feira é promovida pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - Foto: Reprodução

Além das exposições de animais, atividades de entretenimento para toda a família e shows de grandes nomes da música nacional, a Fenagro (Feira Nacional da Agropecuária) terá também a participação da agricultura familiar entre os dias 29 de novembro ao dia 8 de dezembro, no Parque de Exposições, em Salvador.

A participação do setor na 33ª edição da feira é promovida pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e contará com a presença da Vila da Agricultura Familiar, um espaço reservado ao lado do pavilhão institucional da feira, destacará a diversidade da produção baiana.

O espaço contará com uma praça gastronômica, que terá beijus, chopes artesanais e outros pratos típicos. A intenção é proporcionar uma experiência completa da culinária baiana e fortalecer a conexão dos visitantes com o campo.

Também esta confirmada a participação do Empório da Agricultura Familiar, espaço sediado no Ceazinha do Rio Vermelho. No espaço, os visitantes terão experiência da produção familiar baiana durante os 10 dias de feira, através de mais de quatro mil produtos à disposição do público, como como iogurtes de licuri, umbu e café; chocolates do Sul da Bahia; morangos e cafés da Chapada Diamantina; e laticínios como queijos artesanais produzidos em municípios como Várzea Nova e Camaçari.

O diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro, compartilha o entusiasmo pelo retorno da feira e pela presença da agricultura familiar. “Esses espaços de feiras, como a FENAGRO, que é uma importantíssima feira nacional, são momentos de apresentarmos à capital baiana a riqueza da agricultura familiar. Trazemos aqui uma síntese do que está acontecendo no rural baiano, com mais de 400 agroindústrias sendo impulsionadas, com investimentos do Estado”.

Os visitantes também terão contato com o trabalho da Cooperativa Feminina da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Valença (Coomafes), no Baixo Sul de Valença. Composta por 103 mulheres, a cooperativa apresenta uma linha diversificada de produtos, incluindo chips de banana, biscoitos, doces e compotas. Esses produtos estarão disponíveis no Empório, mostrando o valor de políticas públicas que incentivam o protagonismo feminino e a sustentabilidade no campo.

Para Jeandro Ribeiro, a feira é um momento oportuno para aproximar o público urbano das iniciativas do interior. “É o momento de mostrar à Salvador toda a riqueza do interior e das políticas públicas voltadas para esse segmento tão importante, que é a agricultura familiar”.