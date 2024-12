Vila da Cachaça é destaque para a economia durante a Fenagro

Vila da Cachaça é destaque para economia local durante a Fenagro - Foto: Ascom SDE

Setor importante na cadeia produtiva, a cachaça do Nordeste registrou em 2023 a produção de 33.197.144,03 litros declarados. Na Bahia, o produto é tão simbólico, que a densidade cachaceira é de marca de uma cachaçaria para 543.909 habitantes, segundo Anuário da Cachaça 2024, do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

Um produto, onde a principal matéria prima é a cana-de-açúcar, se destaca também na 33ª edição da maior feira de agropecuária do Norte/Nordeste e a 5ª maior feira de agropecuária do Brasil, entre os dias 29 de novembro a 8 de dezembro, no Parque de Exposições, em Salvador.

A Vila da Cachaça marca presença em mais uma edição para mostrar o potencial das aguardentes baianas com a participação de 14 empreendimentos de cachaça. Dentro da Vila, terá uma Rota da Cachaça da Chapada, que serão expostos e comercializados produtos e outros derivados da cana de açúcar da região da Chapada Diamantina.

Estarão presentes, as cachaças das regiões de Paramirim, Poço da Pedra, Cachoeira do Maração, Matriarca, Limoeiro, Amada, Quiricó, Arapuá. Na rota estarão produtos da Abaíra, Serra das Almas, Caraguataí, Chapada, Cambuí e Chapadinha.

Para o coordenador técnico da Fenagro e criador da Vila da Cachaça em 2017, Paulo Guedes, as expectativas são as melhores e todos os produtores de cachaça estão ansiosos para expor na feira após um hiato de quatro anos sem a realização da Fenagro.

“Desde a criação da Vila e da Rota da Cachaça, nós já fizemos diversas edições, inclusive na Fenagro. A expectativa depois de quatro anos é a melhor. Os produtores estão esperançosos pelo evento, que além de aproximar o produtor do campo com a cidade, gera emprego, trabalho e renda. Todos os hoteis em Itapuã estão esgotados e isso movimenta muito a economia”, explica o coordenador.