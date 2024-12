Vitrine do agro: expositores apostam na força da Fenagro

A cachaça Cordel Feliz - Foto: Reprodução | Instagram

Ligados ao agronegócio direta e indiretamente, cerca de 600 empresários de diversos segmentos garantiram presença na edição 2024 da Fenagro, uma vitrine do tamanho da mais icônica exposição/feira agropecuária da Bahia.

Ao longo de mais de 30 anos, o evento já marcou a história de muitos empreendimentos, com lançamento de produtos e consolidação de projetos, dando visibilidade ao trabalho de mulheres e homens que acreditam e investem em suas ideias.

Além dos criadores com seus tradicionais animais de raça, também agricultores das principais cadeias produtivas da Bahia estarão expondo a pujança do estado na área rural. Outro segmento forte é o das agroindústrias, que agregam valor à produção primária, gerando emprego e renda, com reflexo positivo nas economias regionais.

Neste contexto, o produtor de cachaça Raimundo Freire disse que as expectativas para a Fenagro “são as melhores possíveis, pois, estávamos órfãos com a ausência dessa importante feira aqui na capital”, afirmou, enfatizando que “Salvador também é agro”.

Sommelier de cachaça e proprietário da agroindústria Kikaxassa, de Ipitanga, em Lauro de Freitas, esta será sua quinta participação na Fenagro. A marca poderá ser encontrada com os demais produtores da aguardente na Rota das Cachaças, no Parque de Exposições. “O espaço pretende apresentar para os visitantes as melhores cachaças produzidas no estado”, enfatizou, convidando as pessoas para uma degustação durante a feira.

Freire, que está atuando como consultor de um novo projeto da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), destacou que o trabalho visa consolidar novas rotas turísticas com visitação aos engenhos produtores de cachaça no estado. A iniciativa amplia as opções de roteiros turísticos e dá mais visibilidade às agroindústrias do segmento.

A força do Oeste

Do outro lado do estado, vem a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) e a Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), que, desde 2014, participam como expositoras da Fenagro. Com a meta de divulgar informações sobre a agricultura praticada no Oeste da Bahia, o estande tem se destacado na feira na atração de estudantes, pesquisadores e público em geral.

“A Fenagro é um espaço estratégico para aproximar as pessoas do agronegócio do Oeste da Bahia, além de ser um importante momento para tomadas de decisões e fortalecimento de parcerias que envolvem programas, projetos e fundos de apoio ao setor agrícola junto ao governo do estado”, afirmou o presidente da Abapa, Luiz Carlos Bergamaschi.

Para ele, “a feira retorna para agregar valor e fortalecer o calendário de eventos do agronegócio da Bahia”. Bergamaschi destacou, ainda, que a equipe técnica e pedagógica da associação utiliza o espaço da feira para compartilhar informações atualizadas sobre o agronegócio regional.

Nesta edição da Fenagro, a Abapa levará o Programa Educacional Conhecendo o Agro, pensando nos estudantes da rede de ensino de Salvador e demais visitantes. Através de jogos interativos, óculos de realidade virtual e simuladores, a proposta é divulgar para um amplo público, com recursos lúdicos, o universo do agronegócio.

Estreia na Fenagro

Recém-lançada em Salvador, a empresa de consultoria e assessoria financeira Frades Investimentos estreia na Fenagro com a expectativa de marcar presença na feira e “aparecer pela primeira vez para o público do agronegócio”, como definiu seu diretor executivo, Roc Santos.

“O evento é muito importante para nós, pois além de atuar na assessoria de investimentos, somos um hub de negócios”, explicou, acrescentando que sua atuação “não se resume a trabalhar com investimentos para pessoas físicas e jurídicas, apoiamos o empreendedor em todas as suas demandas”.

Segundo Santos, a Fenagro será o ponto de partida para fazer esta aproximação com o meio do agronegócio, pois sua equipe estará em contato direto com agropecuaristas e outros empreendedores da cadeia para falar sobre as possibilidades do mercado de capitais.

O diretor executivo da Frades disse que uma das funções do grupo é facilitar a vida dos empreendedores. Neste contexto, a Fenagro possibilita o encontro com os empresários rurais e atividades correlacionadas.

