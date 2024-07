Cachaça baiana ganha projeção como produto turístico na Expocachaça

A Setur-BA divulga a Rota do Engenhos - Sabores das Cachaças da Bahia, com a participação de 11 produtores convidados - Foto: Divulgação

A Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) participa da 33ª Expocachaça, feira considerada a vitrine mundial da bebida genuinamente brasileira, no Center Minas Expo, em Belo Horizonte. O evento foi aberto nesta quinta-feira, 4, com programação que segue até domingo, 7, incluindo feiras de cervejas e doces e atrações musicais.



A Setur-BA divulga a Rota do Engenhos - Sabores das Cachaças da Bahia, com a participação de 11 produtores convidados. Os visitantes da exposição conhecem marcas da bebida que são fabricadas em seis zonas turísticas baianas: Chapada Diamantina, Caminhos do Sudoeste, Costa do Cacau, Costa das Baleias, Caminhos do Oeste e Costa dos Coqueiros. Em destaque, rótulos com premiações nacionais e internacionais, como Matriarca (Medeiros Neto) e Rio do Engenho (Ilhéus).

No roteiro dos engenhos baianos, o turista pode vivenciar uma experiência rural única. Ele irá conhecer o processo de produção da cachaça, desde a colheita da matéria-prima (cana de açúcar), passando pela moagem da cana, fermentação e destilação do caldo para virar aguardente, até o envelhecimento e engarrafamento da bebida.