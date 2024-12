Você tem fome de quê? Acarajé, pipoca, espetinho e... música!

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A sagrada hora de nutrir o corpo requer um espaço adequado, com variedade de opções para toda a família. Na Fenagro, este lugar é a Praça de Alimentação, que será muito mais do que um recanto para comer ‘alguma coisa’. No local, será possível escolher entre uma grande variedade de produtos, doces e salgados, para agradar a todos os paladares e orçamentos familiares. A Praça de Alimentação vai funcionar a partir das 8 h e encerrar os trabalhos às 19h.

O espaço vai disponibilizar duas churrascarias e dez quiosques com variedades de sugestões, que vão de espetinhos e crepes a pastéis e churros. No coração do Parque de Exposições, a praça terá duas atrações musicais diárias, que vão animar o ambiente durante as refeições em família ou entre amigos.

“A expectativa está muito boa. Tivemos grande procura de pessoas querendo espaço para trabalhar”, afirmou o coordenador da área de alimentação da Fenagro, Leonardo Rodrigues Urrutigaray, responsável pela organização do espaço, que tem a produção da On Line Entretenimentos.

Urrutigaray destacou que uma das preocupações, ao escolher os empreendimentos fornecedores de refeição que estarão na Fenagro, foi garantir diferentes produtos para atender os visitantes. Animado com a boa perspectiva de geração de negócios para barraqueiros e ambulantes, ele enfatizou que os empresários e suas equipes esperam vender muito.

“Estão todos se preparando para fazer o melhor e satisfazer o público da Fenagro”, asseverou, acrescentando que além do atendimento na Praça de Alimentação, os ambulantes estarão em diferentes pontos do parque, com oferta de água e picolés, acarajé e pipoca.

Espetinho

Conforme o empresário do ramo de espetinhos e outros pratos da franquia Boni Alimentos, Robson de Jesus dos Anjos, pelo menos 15 pessoas estarão mobilizadas diariamente durante todo o evento para atender o público.

Ele, que vai participar pela primeira vez da Fenagro como empreendedor do ramo de alimentos, pontuou que a feira tem tradição de atrair muitas famílias, com idosos e principalmente, crianças “que se divertem muito dentro do parque”.

Com experiência na área, pela participação em diversas feiras e festas da Bahia, Robson dos Anjos disse que a Fenagro é um dos poucos eventos de grande porte voltados para a família em Salvador. Entusiasmado com os preparativos, ele afirmou que, além do ponto fixo na Praça de Alimentação, sua equipe estará em diferentes locais estratégicos, com as food bikes.

Acarajé

Com três décadas de história em Salvador, o Acarajé de Olga estreia na Fenagro este ano, com um ponto na Praça de Alimentação. “A expectativa é das melhores possíveis”, afirmou Rosângela, a filha de Olga Pereira dos Santos, que ajuda a mãe desde menina.

“Primeira vez que estaremos no parque com o acarajé, mas conheço a Fenagro como visitante, e lembro de como era bom passear no parque quando tinha exposição, quando eu era criança. Ver os animais e outras novidades”, enfatizou, acrescentando que também levou os filhos pequenos nas edições anteriores da feira e que o passeio deixou boas lembranças.

Além de acarajé, Rosangela Pereira dos Santos e a mãe levarão outros quitutes que têm a marca da Bahia, como as minicocadas brancas, queimadas e de açaí. Com experiência em outros eventos de grande porte, elas esperam receber a clientela na Praça de Alimentação da Fenagro. “Faremos o melhor para que todos saiam satisfeitos”, frisou a filha.

Crepe

A equipe de Carlos Mata está nos preparativos para a primeira Fenagro do Galette Food Crepe, empresa especializada em shows e eventos. “Esta feira já é consolidada e faz parte da história da cidade”, disse. “Espero que tenha vindo para ficar”, reforçou, acrescentando que a retomada do evento é muito positiva para o setor.

Sobre a expectativa acerca das vendas na feira, Mata afirmou estar confiante no bom movimento. “Os shows são muito atrativos e devem levar um público selecionado para o parque nos dias 29 de novembro e 7 de dezembro”, destacou, na expectativa de bons lucros e satisfação dos consumidores.

Churros

A confeiteira Ana Cláudia Rego está convicta de que a participação na Praça de Alimentação da 33ª Fenagro será muito importante para dar novo fôlego ao seu empreendimento. “Eu sempre frequentei a Fenagro quando criança. É um lugar diferente, muito bom para passear”, disse, acrescentando que esta será a primeira vez como empresária.

Com a equipe do Churros da Ana, ela está terminando os preparativos com a perspectiva de grande movimento no parque. Além dos churros tradicionais e gourmet, Ana também levará outras opções de doces. A confeiteira ressalta que, na Fenagro, além de atender os visitantes, também estará expondo sua marca e fazendo contatos.