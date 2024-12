“Expectativa são as melhores possíveis”, diz Almir Lins sobre Fenagro

Presidente da Accoba (Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos da Bahia), Almir Lins - Foto: Carla Melo | Ag. A Tarde

Faltando poucas horas para o início da maior feira de agropecuária do Norte/Nordeste e 5ª maior feira de agropecuária do Brasil, com os shows de Calcinha Preta, Tayná Agazzi, Mari Fernandez, Simone Mendes e Limão com Mel, a Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia), já está deixando muitas pessoas ansiosas.

O presidente da Accoba (Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos da Bahia), Almir Lins, diz que, após longos quatro anos sem a promoção da feira, as associações de criadores de animais estão ansiosas para a realização da Fenagro.

“As expectativas são as melhores possíveis. É um esforço muito grande trazer animais, uma coisa que não é muito fácil, porque o custo é alto, mas quantidade vai ser aquilo que a gente esperava, mais de 2.000 animais de todas as raças, realização de seis leilões, julgamento todos confirmados e uma expectativa de reunir cerca de 150 mil pessoas nos 10 dias de feira”, disse o criador em entrevista ao Portal A TARDE.

Festa do Peão

Evento inédito na Fenagro, a Festa do Peão vai premiar os melhores tratadores de caprinos e ovinos do Brasil. A festa acontece no dia 6 de dezembro (sexta-feira), após votação em sites e grupos dos criadores que estarão presentes na Fenagro. Serão escolhidos os três melhores tratadores organizados em quatro diferentes categorias: caprinos de corte, caprinos de leite, ovinos de leite e ovinos de lã.

Almir conta que as categorias já foram eleitas nas suas respectivas associações, e que a celebração de todos os vencedores e premiados será na Fenagro.

“A gente já tem três vencedores de quatro categorias que nós criamos, já temos os que vem e vão vir para aqui só para receber os prêmios, inclusive para concorrer a outros prêmios e a moto, que a gente vai dar para o melhor do ano e a eleição do melhor do ano que vai ser aqui. Teremos 12 premiados. Quem vai disputar a moto e disputar o título nas quatro categorias são os quatro melhores, os quatro primeiros lugares das quatro categorias que ficou do melhor da categoria do Santa Inês, o melhor do Dorper, o melhor do Boé e o melhor de Cabras e Leiteiras. Esses quatro vão estar na Fenagro, serão votados pelos próprios tratadores que vão eleger o melhor dentre esses quatro. Esse vai ser, vai ter o título de melhor do ano e vai ganhar a moto”, explica Almir Lins.