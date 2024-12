Sema leva à Fenagro experiência educativa sobre a Mata Atlântica

Fenagro será realizada no Parque de Exposições - Foto: Divulgação

Quem visitar a 33ª Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), de 30 de novembro a 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, vai poder explorar o bioma da Mata Atlântica no espaço temático que a Secretaria do Meio Ambiente (Sema) prepara no Espaço+Bahia. Em uma visita educativa, o público será transportado para a biodiversidade rica e única desse bioma, com uma experiência que revela sua importância para a preservação ambiental.

No estande, vídeos e imagens convidam os visitantes a explorar os projetos da Sema que estão transformando a preservação da Mata Atlântica. Técnicos e especialistas da secretaria estarão ao lado dos visitantes, orientando atividades que não só tiram dúvidas, mas também criam uma conexão direta com o futuro sustentável da Bahia. “A proposta é transformar o aprendizado em uma vivência, com conteúdo acessível a todos”, destacou a bióloga, Juliana Rocha.

Além disso, a ambientação do espaço faz a diferença, com uma decoração ambiental que incluem mudas do Zoológico de Salvador, Parque das Dunas e parceiros, como a Basf. O uso de animais taxidermizados e outros elementos visuais não só encantam, mas também estimulam a reflexão sobre os desafios que a fauna e a flora da Mata Atlântica enfrentam.

“A Sema quer que cada visitante saia com um novo olhar sobre as ações de preservação e o impacto delas no futuro da Bahia. Queremos que todos compreendam como pequenas atitudes podem transformar o futuro do estado e de suas comunidades, promovendo um futuro mais verde e sustentável”, conclui Juliana.

A participação da secretaria na Fenagro faz parte da ação integrada do Governo do Estado, que reúne cerca de 25 secretarias e órgãos no Espaço +Bahia. O objetivo é apresentar iniciativas do Estado que fortalecem o setor agropecuário, destacando como o desenvolvimento econômico pode ser aliado à preservação ambiental.