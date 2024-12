Dobradinha! Silvânia e Simone Mendes dançam juntas na Fenagro

A cantora Simone Mendes - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A lendária cantora da banda Calcinha Preta, Silvânia Aquino, além de brilhar no palco, mostrou que curtiu intensamente a Fenagro 2024, nesta sexta-feira, 29. A forrozeira se soltou e dançou ao lado de Simone Mendes, animando o público presente.

Silvânia ‘quebrou e amassou’ ao lado de Simone, mostrando toda sua malemolência no auge dos seus 54 anos. As duas se abraçaram, e a ex-Coleguinhas fez questão de agradecer a animação contagiante da veterana do forró.

Para encerrar com chave de ouro, Simone aproveitou a presença de Silvânia no show para cantar “Hoje à Noite”, clássico da Calcinha Preta, que colocou todo mundo para dançar.

Confira o vídeo

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.

