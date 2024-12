Esquentou! Silvânia sensualiza com dançarinos de Ivete e Léo Santana: “Delícia”

A cantora Silvânia Aquino surpreendeu o público - Foto: Joilson César | Ag. A TARDE

Os termômetros explodiram no palco da Feira Nacional da Agropecuária da Bahia (Fenagro) durante a apresentação da banda Calcinha Preta. Conhecida como “a mais gostosa do Brasil”, o grupo de forró não deixou barato nem para os bailarinos de Ivete Sangalo e Léo Santana, que estavam curtindo a segunda atração desta sexta-feira, 29.

Leia também

>>> Atração da Fenagro, Simone Mendes revela novos projetos: “Vindo aí”

>>> Tayná Agazzi comemora show na Fenagro e fala do carinho com a Bahia

>>> Arena AgroCultural terá shows de Adelmário Coelho, Targino Gondin e mais

O momento de descontração foi transmitido pelo A TARDE Play, através do YouTube. Todos os shows da Fenagro serão exibidos no canal, além de conteúdos exclusivos como entrevistas e participações. A cobertura completa do evento também está disponível nos portais MASSA! e A TARDE.

“Eu não sou besta nem nada. Vou chegar aqui em Salvador e não vou tirar minha casquinha? Vejam só…”, brincou Silvânia Aquino, vocalista da banda.

Assista:

O público curte, neste momento, o show de Simone Mendes. Tayná Agazzi foi a responsável por abrir a primeira noite de apresentações do evento. Nesta sexta, ainda sobem ao palco Mari Fernandez e Limão com Mel.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.