Atração da Fenagro, Simone Mendes revela novos projetos: “Vindo aí”

Atração mais esperada da primeira noite de shows da Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia), nesta sexta-feira, 29, Simone Mendes é um dos grandes destaques da música sertaneja no Brasil. Antes de subir ao palco, a baiana concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE, e compartilhou detalhes sobre sua carreira solo, projetos futuros e a relação especial com o público da sua terra natal.

"Estar na Bahia é sempre uma delícia. Hoje estou em casa, e não tem coisa melhor do que estar em casa. É comida boa, gente boa, música boa. Essa terra tem um swing diferente em tudo: na música, no corpo, no gingado, até na comida. Não tem igual!", afirmou Simone, cheia de entusiasmo.

A artista, que gravou recentemente um novo DVD em Manaus, anunciou novidades para os fãs. "A primeira música deve sair em janeiro. O DVD ficou incrível, mas sou suspeita para falar porque é o nosso trabalho, né? Além disso, tem muitos programas de TV, participações e, em 2025, estou preparando um festival maravilhoso para a turma toda. Só coisa boa vindo por aí", revelou.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.

