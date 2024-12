Tayná Agazzi comemora show na Fenagro e fala do carinho com a Bahia

Tayná Agazzi foi uma das atrações da Fenagro - Foto: Joilson César / Ag. A TARDE

Tayná Agazzi foi a responsável por abrir em grande estilo a maior feira de agropecuária do Norte/Nordeste e a quinta maior feira de agropecuária do Brasil, nesta sexta-fera, 29. A Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia) inicia hoje e segue até o dia 8 de dezembro, no Parque de Exposições, em Salvador.

Leia Mais:

>>> VÍDEO: Daniel Diau e Silvânia Aquino dançam agarradinhos na Fenagro

>>> Calcinha Preta une gerações em grande show na Fenagro

>>> Fenagro: PcDs curtem primeiros shows com acessibilidade

Em entrevista ao Portal A TARDE, a cantora comemorou o show que realizou no evento: "Estou feliz por dividir o palco com artistas que são referências para mim há muito tempo e também em participar desse evento, que está voltando depois de quatro anos".

"Fiquei super feliz em fazer parte. Amo o público de Salvador. Eu amo a energia daqui", completou a responsável por sucessos sertanejos como "Bijuteria", "Convite de Casamento", "Vestido de Seda" e muitos mais.

Ainda na conversa, Tayná Agazzi falou da relação com a Bahia. "A energia baiana me cativou desde a primeira vez que pisei aqui", disse a paranaense, que completou: "Eu já era muito fã dos artistas baianos, como Ivete [Sangalo], Claudinha [Leitte], Daniela [Mercury]... Todo mundo. Eu tinha referência muito forte na Bahia. Eu me sinto meio baiana".

Para os próximos meses, ela garantiu que o público verá uma música nova e um audiovisual antes do próximo Carnaval.

Confira a entrevista: