Calcinha Preta une gerações em grande show na Fenagro

Calcinha Preta reuniu gerações de fãs em show - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Uma das maiores bandas de forró do país, a Calcinha Preta ultrapassa gerações. O grupo se apresentou em Salvador nesta sexta-feira, 29, na Feira Nacional da Agropecuária (FENAGRO), e arrastou uma multidão de todas as idades para o Parque de Exposições.

Ao som dos maiores sucessos da sua história, a Calcinha Preta embalou as milhares de pessoas que foram curtir a Fenagro, com destaque ao público mais novo, que herdou a paixão pela banda dos pais.

Nascida em Fortaleza, mas soteropolitana de coração, a jovem Ivna Gomes, de 21 anos, contou que conheceu o grupo musical por influência da mãe dela.

"Eu sou fã da banda desde que eu nasci, porque minha mãe é fã. Ela é muito fã e passou para mim", revelou.

Fãs de todas as idades curtem show da Calcinha Preta | Foto: Joilson Cesar | Ag. A TARDE

Quem também se encantou pela Calcinha Preta a partir da família foi a baiana Esther Oliveira, de 24 anos.

Coladinha na grade, para não perder nem um segundo do show, ela falou que já viajou até para outros estados do Brasil para seguir a banda, sempre acompanhada por amigos do fã clube.

"A gente estava aqui no DVD Atemporal e recentemente eu viajei daqui para Recife para o festival Atemporal de lá", disse.