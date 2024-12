Fenagro: PcDs curtem primeiros shows com acessibilidade

Folião Juliano, de 30 anos, afirmou que costuma ir para festas e frequentar eventos - Foto: Vinicius Portugal | Portal MASSA!

Os trabalhos foram iniciados no Parque de Exposições de Salvador, com o primeiro dia da Feira Nacional de Agropecuária da Bahia (Fenagro). Portador de uma limitação motora, o folião Juliano, de 30 anos, afirmou que costuma ir para festas e frequentar eventos, “apesar das barreiras arquitetônicas”, não podendo deixar esse evento de fora da sua agenda.

“A cidade não é preparada para pessoas com deficiência, mas ainda assim a gente acessa, porque eu acho que a inclusão e a representatividade são muito importantes”, afirmou.

O pesquisador detalhou que sua principal dificuldade para acessar espaços como a Fenagro é, literalmente, entrar. “As entradas são sempre muito difíceis, porque os acessos não são preparados para pessoas com deficiência. Eu tenho uma limitação motora, então imagino que pessoas com deficiências mais acometidas devem sofrer um pouco mais”, contou.

Curtindo pela primeira vez a Fenagro, Juliano contou que sua principal estratégia é ocupar cada vez mais lugares e promover pequenas mudanças por onde quer que passe. “Quanto menos a gente frequentar, menos vai melhorar esses acessos. Estar aqui é um ato, um protesto, para que as coisas melhorem. Então, eu venho entrando e falando ‘oh, isso aqui não pode, o acesso não é assim’”, disse com firmeza.

O rapaz, que revelou ser forrozeiro, confidenciou ainda que está animado para assistir ao show da banda Calcinha Preta, uma das cinco grandes atrações que abrem a programação da Feira.

Além da banda, sobem ao palco Tayná Agazzi, Simone Mendes, Mari Fernandez e Limão com Mel. Os shows estão sendo transmitidos ao vivo pelo A TARDE Play, no YouTube, e a cobertura completa feita nos portais MASSA! e A TARDE.

“Calcinha Preta é maravilhosa. Fez parte da minha infância, da minha adolescência… eu acho uma banda incrível! Salvador tem um carinho especial por ela e a Calcinha Preta também tem com o Salvador, tanto que os DVDs foram gravados aqui. Eu tive o prazer de estar em todos”, se animou.

“Uma festa como a Fenagro trazer bandas de forró é muito importante, por mais que seja em novembro, no verão… ainda assim, é uma representação do evento, de um evento country e muito importante”, finalizou.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.

