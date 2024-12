VÍDEO: Simone Mendes ganha presente inusitado em show na Fenagro

Simone Mendes divertiu o público - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Que Simone Mendes gosta de uma resenha, todos sabem. Mas quando o fã leva isso ao pé da letra? Durante sua apresentação no palco da Fenagro, na noite desta sexta-feira, 29, no Parque de Exposições de Salvador, a cantora baiana ganhou um presente inusitado.

Em pleno show, a irmã de Simaria foi surpreendida com um pano de prato lançado no palco. Extrovertida, como sempre, ela brincou com a situação. "Vou levar lá para São Paulo, para meu rancho. Quando estiver fazendo uma moqueca, vou lembrar de você", disse.

“Preparados para beber e amar?”

Depois de Tayná Agazzi e Calcinha Preta, Simone Mendes foi a terceira atração a subir no palco da 33ª edição da maior feira agropecuária do Norte-Nordeste, a Fenagro, que teve início nesta sexta.

A artista, que é dona de diversos como ‘Erro Gostoso’, ‘Dois Fugitivos’ e muito mais, arrastou uma legião de fãs para curtir o show. Eles chegaram cedo para achar um bom lugar e poder ficar mais perto da cantora. Simone, é claro, não decepcionou e entregou muitos sucessos atuais e hits antigos, como ‘Pássaro Noturno’ e ‘Volta Vai’.

Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

E como não podia faltar a sofrência, ela cantou ‘Dois Tristes’, um dos seus maiores sucessos recente. “Preparados para beber e amar?”, perguntou Simone antes de iniciar a canção.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.

