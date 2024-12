Cavalaria da PM e Polícia Ambiental realizam exposição na Fenagro

Subtenentes Rosana e Andreia, da Cavalaria da PM - Foto: José Simões / Ag A TARDE

Reunidas em um só stand localizado no Pavilhão do Governo do Estado da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), o Esquadrão de Polícia Montada da Polícia Militar da Bahia e a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA) estão realizando uma exposição, que conta um pouco sobre o objetivo e a história de cada unidade da PM.

Ao Grupo A TARDE, a Subtenente Rosana, da Cavalaria da PM, contou um pouco sobre o trabalho realizado pela Cavalaria.

“O Esquadrão de Polícia Montada, hoje comandada pelo Major PM Vinícius Moreno, é uma unidade especializada e conta com o efetivo que trabalha principalmente montado, com o policiamento a cavalo, executado nas ruas, shows, parques, eventos em geral. E hoje, nós estamos aqui na Fenagro para trazer um pouco da nossa história, para trazer um pouco sobre esse tipo de policiamento tão específico, que tem tudo a ver com esse contexto aqui da Fenagro”, explicou.

Leia Mais:

>> Fenagro atrai milhares de pessoas no 1º dia e abre visitação à feira neste sábado

>> Fenagro 2024 exibe gado com preços entre R$ 15 mil e R$ 30 mil

Também no stand, outra unidade da PM, a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental, também está realizando uma exposição trazendo curiosidades sobre a categoria, que atua no controle a crimes ambientais, principalmente no combate ao tráfico de animais silvestres.

“Nós trabalhamos no combate aos crimes ambientais e aqui nós trazemos principalmente, na questão do tráfico de animais silvestres. Falamos de números, dos cuidados, da guarda ilegal de animal. Tem pessoas que têm animais silvestres em casa e não sabem que é crime. Então a gente fala da Lei 9.605 de 1998, que é a Lei de Crimes Ambientais, que proíbe a guarda desses animais sem autorização”, revelou a Tenente Gracina, da COPPA.

Além das curiosidades, a COPPA traz uma experiência única para os visitantes da Fenagro, com a presença de serpentes vivas, que podem ser tocadas pelo público. Essas serpentes, muitas vezes são vítimas do tráfico internacional, e nem sempre se adaptam durante a reintrodução na natureza.

Tenente Gracina, da COPPA | Foto: José Simões / Ag A TARDE

“A UFBA, através do NOAP, têm um trabalho que é o projeto ‘Mão na Cobra’, que faz esse trabalho de sensibilização, uma vez que muitas pessoas matam esses animais, principalmente as serpentes, só por serem serpentes. Então trouxemos essas serpentes para explicar para as pessoas que esses animais não são da forma que a gente acha. Então quando esses visitantes conseguem fazer o toque nos animais, ele tem uma percepção melhor de como é esse animal, e passa a protege-los, principalmente as crianças”, explicou.

O exemplo vem de berço

A exemplo do citado pela tenente, a presença de serpentes disponíveis para toque, desperta a curiosidade dos visitantes, principalmente as crianças. Se mostrando corajosa e amiga dos animais, a pequena Maria Ferreira, filha do casal Mauro Ferreira e Lara Ferreira, deixou o medo de lado e carregou uma das serpentes, nos braços.

“Eu achei incrível, não tive medo”, contou a pequena. O toque à serpente, auxiliado pela tenente, passou segurança aos pais da pequena. “A gente sente segurança, porque a gente viu o acompanhamento da tenente, então foi bem tranquilo”, acrescentou Lara Ferreira.

Caso seja identificado em sua propriedade, é recomendado o isolamento do local, e em seguida, ligar para a COPPA através do 190, para que seja feita a retirada desse animal, e em seguida, encaminha-lo ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS).