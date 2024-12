Na Fenagro, Tio Paulinho anima criançada ao lado de heróis famosos

Turma do Tio Paulinho - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Além de diversos animais, exposições e outras atrações, a maior feira agropecuária do Norte-Nordeste, a Fenagro, conta também com uma programação bastante pop para a criançada. Um exemplo disso é Tio Paulinho, que é veterano na programação de bailes infantis e marca presença no evento, que chegou ao seu segundo dia neste sábado, 30, no Parque de Exposições, em Salvador.

Celebrando 33ª edição da Fenagro, Tio Paulinho afirmou que está muito feliz com a volta da feira, que não acontecia desde 2019. “Com esse ambiente tão legal, que a gente traz o interior para dentro da cidade, onde as crianças podem conviver com os animais da fazenda e ganhar conhecimento. A Fenagro é rica nisso”, iniciou em entrevista ao Portal A TARDE.

A proposta do artista é levar um toque lúdico para deixar ambiente ainda mais especial para os pequenos. “Convoco todas as famílias, a Fenagro é imperdível para família, porque a gente vai interagir e unir o inteiror e a cidade. Tudo isso com um toque de alegria. A gente está aqui para fazer isso”, disse.

A programação da trupe do Tio Paulinho vai ser extensa e conta com apresentações e até com a participação do Papai Noel neste domingo, 1. “A gente vai fazer tudo para deixar esse ambiente ainda mais especial para as crianças porque elas merecem. Estão todas de férias, vão curtir esse evento de família. Tudo que está acontecendo aqui é muito importante para educação das crianças”, completou.

Integrante do grupo, João Pedro da Silva, de 30 anos, é empresário e nas horas vagas veste o manto Capitão América. Ele destacou a importância de ter essa parte dedicada às crianças na Fenagro: “O Tio Paulinho, que é do público infantil, ele está incluso em qualquer lugar. Não só em eventos infantis, como também em eventos com público adulto. A Fenagro está sendo um evento especial, já acontece há vários anos e ter algo infantil nesse tipo de evento é algo diferenciado”.

Além do Capitão América, também faz parte do grupo o Pantera Negra e Branca de Neve.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.