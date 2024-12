Jovens marcam presença na Fenagro para prestigiar criadores de cavalo

Jovens têm família ligada ao agro - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

A 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) tem reunido pessoas de todas as idades neste sábado (30), no segundo dia do evento que acontece no Parques de Exposições, em Salvador.

O Grupo A TARDE conversou com João Barros, de 26 anos, e João Lima, de 24, que têm famílias ligadas ao 'agro'. A dupla foi a Fenagro prestigiar o Haras ARJ e o Haras Paolilo, criadores de cavalo conhecidos dos jovens.

"Estamos aqui pela terceira vez. Somos criadores de animais desde muito tempo. Então viemos aqui ver os animais e as atualizações do agropecuário", comentou Lima.

Apesar do interesse na exposição dos cavalos, os dois não deixaram de aproveitar o evento para também tomar uma geladinha e petiscar umas guloseimas.

"A gente veio dar uma prestigiada aqui nos amigos que vão competir semana que vem, mas que já estão na preparação. Viemos também resenhar, a gente se diverte fazendo o que gosta", detalhou Barros.

Os dois garantem que este sábado não será o único dia da Fenagro que eles irão comparecer. "Pelo menos na terça a gente volta aqui na Fenagro, talvez mais um dia além desses", finalizou Lima.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.