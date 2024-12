Curso de domação de equinos promove aprendizado e técnica na Fenagro

A capacitação, realizada pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM) - Foto: Luana Leal | Ag. A TARDE

A Feira Nacional de Agropecuário 2024 (Fenagro), em Salvador, tem sido palco de importantes iniciativas para o setor agropecuário, incluindo o curso de treinamento e adestramento de cavalos. A capacitação, realizada pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM), é ministrado por Alan Rezende, instrutor de equitação, e reúne treinadores e criadores da Bahia.

Leia mais:

>> Expositores de plantas e flores são destaques na Fenagro

>> Na Fenagro, Tio Paulinho anima criançada ao lado de heróis famosos

>> Jovens marcam presença na Fenagro para prestigiar criadores de cavalo

De acordo com Rezende, o objetivo principal é capacitar os participantes com técnicas que preparam os equinos para exposições e julgamentos. “O intuito do curso é ensinar como adestrar corretamente os cavalos e prepará-los para as apresentações. Isso envolve condicionamento físico, musculatura adequada e um treinamento que permita aos árbitros avaliarem positivamente o desempenho dos animais”, explicou.

O objetivo principal é capacitar os participantes com técnicas que preparam os equinos para exposições e julgamentos. | Foto: Luana Leal | Ag. A TARDE

Ele também destacou a importância do adestramento para a seleção. “As exposições são como julgamentos dos animais, onde os árbitros comparam e ordenam os cavalos. O melhor classificado geralmente se torna o reprodutor principal de um haras, o que direciona os cruzamentos para melhorar a qualidade genética da criação”, disse o instrutor.

Com uma turma de 16 alunos, entre treinadores e filhos de criadores, o curso reúne participantes interessados em aprimorar suas habilidades. “A procura foi muito boa, e a turma está bem interessada. Acredito que isso reforça o compromisso do núcleo baiano da ABCCMM em fomentar o conhecimento técnico na região”, afirmou Rezende.

FENAGRO

Considerada a maior feira do setor no Norte e Nordeste, a Fenagro é organizada pelo Grupo A TARDE. A programação, que vai de 29 de novembro a 8 de dezembro, inclui exibição de animais, produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa é atrair mais de 100 mil visitantes ao evento.