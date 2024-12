Bois exibidos na Fenagro 2024 chegam a custar R$ 3 milhões

A raça de boi mais valorizada é a Nelore - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Os bovinos expostos durante a 33⁠ª edição da Fenagro, que teve início no dia 30 de novembro e segue até 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, chamam a atenção por seu valor de marcado. Segundo os produtores, alguns desses bois podem custar até R$ 3 milhões nos leilões.

"Recentemente chegamos a vender um boi por esse valor. Ele foi dividido em várias parcelas", explicou o tratador Anderson Moreira, conhecido pelo apelido de Pezão, e que veio de Vitória, no Espírito Santo, para a Fenagro.

As raças são variadas, de Girolando a Senepol, porém, a mais valorizada é a Nelore. Os fatores que fazem dessa raça destacar são: beleza, grande capacidade de produção de carnes nobres, genética e capacidade de reprodução.

Pezão explica que esses animais têm tratamento vip desde jovens, com dieta especial, lavagem completa de 'toalhete', e cuidados nos mínimos detalhes para que esses representem como modelos do agro.

"A genética ajuda muito. O animal desse aí, desde novinho, ele é avaliado pelo técnico. Se esse gado não passasse, ele era descarte. Ele ia ficar normal que nem todo o pasto mesmo. Mas como ele foi classificado, hoje ele está com um valor mais alto por conta da genética", salienta.

No geral, este tipo de animal é vendido pelo arroba. Em média, um animal de médio porte custa R$ 6 mil. No entanto, já esses animais diferenciados atingiram valores de R$ 3 milhões e pesam mais de 1 tonelada.

"Tem bezerros que chegam a R$ 50 mil de parcela. Nós vendemos um ano passado de 6 meses por R$16 mil de parcela. Ficou com um valor de R$ 1.450.000", continuou.

"O tratamento deles aqui é desde os 60 dias para frente e você já começa a ter o tratamento para ele ficar nessa docilidade aqui. É banho, é trato, é cama, tem que ter a cama, tem que ser bem tratado, melhor do que a gente. Muito melhor", completou Pezão.

Considerada a maior feira do setor no Norte e Nordeste, a Fenagro é organizada pelo Grupo A TARDE. A programação, que vai de 29 de novembro a 8 de dezembro, inclui exibição de animais, produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa é atrair mais de 100 mil visitantes ao evento.