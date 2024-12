Fenagro: Presidente do Grupo A TARDE projeta nacionalização

João Mello Leitão celebra sucesso da Fenagro e projeta expansão do evento oara o interior e cenário nacional - Foto: Reprodução | A TARDE Play

No terceiro dia de Fenagro, o presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão, fez um balanço do evento, que retorna após 5 anos, e projetou a nacionalização da feira, que já é o maior evento agropecuário do Norte/Nordeste, além da realização de outras feira no interior.

Em entrevista aos jornalistas Fernando Valverde e Eduardo Dias, durante a transmissão do A TARDE Play no Youtube, o executivo destacou a retomada da Fenagro como parte do projeto de rejuvenescimento do Grupo A TARDE a partir de projetos de impacto.

"O Grupo A TARDE volta a realizar a Fenagro, uma marca própria do grupo historicamente, a primeira Fenagro foi realizada em 1988, e a gente traz ela de volta com uma roupagem atualizada um movimento com a visão estruturada de futuro".

Ele lembrou a parceria com a Secretaria de Agricultura, na pessoa do secretário Wallison Tum, passando pelos criadores, apoiadores e parceiros. Destaque para a On Line produções, nas figuras de Léo Góes e Pagana Carvalho.

Eduardo Dute, diretor da A TARDE FM e coordenador da Fenagro, disse que quando recebeu a missão de realizar o evento "não tinha a dimensão" do seu tamanho. "O nome Fenagro é sinônimo de feira agropecuária".

Diante do sucesso já registrado, com mais de 3 mil animais em exposição, João Mello Leitão já projeta a expansão da Fenagro para o mercado nacional, vislumbrando também a possibilidade de realização de feiras de menor porte em municípios parceiros, culminando com a Fenagro no fim do ano.