Jerônimo Rodrigues enaltece o Grupo A TARDE pela retomada da Fenagro

A Fenagro, importante evento do agronegócio para a Bahia, chega ao seu terceiro dia neste domingo, 1º, com a abertura oficial feita pelo Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, o Secretário da Agricultura, Walisson Tum, e o presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão.

Leitão destacou que o evento não é apenas para celebrar o campo, mas um símbolo do esforço de todos os personagens que se dedicam ao mundo do agro. Ele aproveitou ainda para destacar que a Bahia tem mostrado todo o seu potencial com sua diversidade de climas, solos e culturas. "Este evento é uma grande oportunidade de valorizar nossa produção local, promover a troca de conhecimentos, fortalecer parcerias entre produtores, criadores, técnicos e empresários", acrescentou o presidente do Grupo.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, agradeceu ao Grupo A TARDE pela parceria e coragem de fazer a retomada deste importante evento para a pecuária baiana. "Foi historicamente sempre um momento muito esperado, não só para quem é da Bahia, mas para outros estados. A Fenagro, por muito tempo, foi referência, tanto na exposição e comercialização de tecnologias, mas também para apresentar o que há de inovação e resistência de raça de animais. Três mil e quinhentos animais expostos, shows, comércio, diversão...é realmente uma semana de muita energia positiva para o agro, para a pecuária e para a agricultura familiar. É um momento que muita gente ainda guarda para trazer seus filhos", destacou o governador.

O secretário de Agricultura, Tum, também parabenizou o Grupo pela realização do evento que conta com o patrocínio do governo do Estado e a todos os produtores e criadores da Bahia e de outros estados. Tum pontuou que este é o último evento do ano do ramo, mas lembrou as exposições que acontecem em Jequié, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.