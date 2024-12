ASSISTA: Governador da Bahia abre oficialmente a Fenagro

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues - Foto: Reprodução | A TARDE Play

Maior feira agropecuária do Norte-Nordeste, a Fenagro recebe a visita ilustre do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), na tarde deste domingo, 1º. O chefe do executivo estadual preside a cerimônia de abertura oficial do evento, realizado no Parque de Exposições de Salvador.

A solenidade abre oficialmente a programação que, ao longo de nove dias, promete atrair milhares de visitantes com exposições de animais, produtos agroindustriais, tecnologia rural e atividades culturais.

Além do governador, a cerimônia conta com a participação de secretários estaduais, representantes do setor agropecuário e lideranças da agricultura familiar.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.

