Eduardo Dute foi designado para coordenar a realização da Fenagro 2024 - Foto: Reprodução | A TARDE Play

Organizar a Fenagro após cinco anos foi um desafio abraçado pelo grupo A TARDE com a determinação tornar o evento ainda mais potente e antenado com o que há de melhor no ramo de feiras e entretenimento. Para cacpitanear esse projeto, foi escolhido um especialista em marketing e atual diretor da A TARDE FM, Eduardo Dute.

"Quando o presidente João (João Mello Leitão, presidente do grupo A TARDE)me passou essa incumbência, no início a gente não tinha a dimensão do que seria isso", revela Dute, que, ainda com sete dias de evento pela frente, se sente realizado.

"Fenagro é sinônimo de feira agropecuária", diz o coordenador. O trabalho de preparação durou cerca de 100 dias e englobou desde a refoma do curral à recepção de centenas de animais, do interior e de outros estados. No caso da raça girolando, os animais chegaram 10 dias antes da abertura da feira.

"Nosso relacionamento vai do Governador ao cara que tá vendendo algodão doce aqui dentro. Passando pelos animais, todo cuidado com a saúde dos animais, das pessoas que estão aqui dentro, com a segurança, é um trabalho árdua mas que dá todo orgulho de estar sendo feito".