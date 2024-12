AO VIVO: Governador Jerônimo Rodrigues dá entrevista na Casa A TARDE

Durante todos os dias da Fenagro, o espaço funciona como centro de operações para a produção de conteúdos - Foto: Fernando Valverde | AG. A TARDE

A 33ª edição da Fenagro segue movimentando o Parque de Exposições de Salvador neste sábado, 1º. Após presidir a abertura oficial do evento, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) concede uma entrevista ao vivo na Casa A TARDE, um espaço exclusivo e multimídia criado pelo Grupo A TARDE para a cobertura da feira.

Localizada no coração da feira, a Casa A TARDE se destaca por sua estrutura moderna e multifuncional, que inclui um estúdio totalmente equipado para transmissões ao vivo, gravações de videocasts e realização de entrevistas.

Durante todos os dias da Fenagro, o espaço funciona como centro de operações para a produção de conteúdos multiplataforma, reforçando a conexão com os leitores, ouvintes e seguidores nas redes sociais.

A entrevista com o governador será conduzida por jornalistas do Grupo A TARDE e abordará temas como os investimentos no agronegócio, apoio à agricultura familiar e o papel da Fenagro no desenvolvimento econômico e social da Bahia. Assista: