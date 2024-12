Casa A TARDE recebe visitantes

Casa A TARDE conta com estúdio equipado para transmissões ao vivo - Foto: Divulgação

O Grupo A TARDE preparou um espaço especial para receber convidados e funcionar como centro de operações e produção de conteúdos multiplataforma durante todos os dias de realização da 33ª edição da Fenagro.

Localizada no ‘coração’ da feira e ocupando dois andares, a Casa A TARDE conta com estúdio equipado para transmissões ao vivo e gravações de videocasts, além de servir como palco para entrevistas e análises feitas por jornalistas e convidados.

A estrutura inclui também um backdrop para entrevistas rápidas e produção de conteúdo dinâmico para as redes sociais do Grupo.

Cobertura

“Estamos prontos para realizar uma ampla cobertura da maior feira agropecuária do Norte-Nordeste, um dos eventos mais esperados do ano, contemplando públicos diversos e valorizando a programação, que combina negócios, entretenimento e educação”, explica Rafael Sena, head de conteúdos digitais de A TARDE.

Uma equipe de cerca de 40 profissionais do Grupo A TARDE estará espalhada por todo o Parque de Exposições durante os dez dias de evento, documentando as principais atrações em texto, foto e vídeo e levando conteúdo especial à audiência que abrange os jornais impressos A TARDE e Massa! e seus portais, além de realizar transmissões ao vivo no canal A TARDE PLAY no YouTube.

A proposta é capturar cada detalhe do evento, desde os bastidores até os grandes shows no palco principal e também aqueles distribuídos nos espaços do Parque de Exposições.

O núcleo audiovisual A TARDE PLAY realizará filmagens diárias no Parque, produzindo imagens capturadas por drones e câmeras de alta definição. Equipes com mochilinks mostrarão em tempo real a programação.

O programa matinal ‘Isso é Bahia’ será transmitido diretamente da Fenagro pela rádio A TARDE FM, e colunistas do Grupo participarão de rodadas de análises sobre temas relacionados ao segmento agropecuário.

Os dois dias de shows de nomes da música brasileira, como Simone Mendes, Mari Fernandez, Calcinha Preta e Tayrone, também contarão com cobertura especial. A TARDE terá uma equipe dedicada, composta por cinegrafistas, repórteres e produtores, utilizando oito câmeras para captar todos os ângulos, incluindo backstage e interação com o público.

Exposição resgata história da Fenagro pelo acervo de A TARDE.

Os visitantes da Casa A TARDE contarão com um atrativo a mais durante os dez dias de realização da Fenagro no Parque de Exposições de Salvador: a exposição Memória Viva - 33 anos de Fenagro. De acesso gratuito, a mostra funcionará na parte térrea da Casa e reúne fotos e textos extraídos do acervo do Centro de Documentação de A TARDE (Cedoc), resgatando o histórico do evento e suas várias nuances e atrativos ao longo dos anos. A exposição contará também com uma área interativa aberta ao público.