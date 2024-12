"Eu me sinto baiana", diz Mari Fernandez sobre show na Fenagro

BAHIA NO SANGUE

Mari fez a alegria do público - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A noite desta sexta-feira (29) foi marcada por muita música e emoção na Fenagro, em Salvador. O evento recebeu a cantora Mari Fernandez, que fez um show eletrizante, reunindo uma multidão no Parque de Exposições.

Leia mais:

>> Cantores da Calcinha Preta celebram mais um show histórico em Salvador na Fenagro

>> Dobradinha! Silvânia e Simone Mendes dançam juntas na Fenagro

>> Cantor mirim? Simone Mendes fala sobre futuro do filho na música: “Vou apoiar”

Conhecida como a "rainha do piseiro", Mari trouxe ao público baiano sucessos consagrados e momentos de interação que reforçam seu carisma e conexão com a Bahia.

Durante entrevista ao grupo A Tarde, concedida enquanto se apresentava em um show transmitido pelo A Tarde Play no YouTube, a artista não escondeu seu carinho pela terra do axé.

"Eu já me sinto em casa, já venho aqui na skin baiana, me sinto baiana de coração e fico muito feliz de estar aqui em Salvador de novo."

Além da relação afetuosa com o estado, Mari também compartilhou um pouco de sua personalidade nos momentos de flerte.

"Eu gosto da namorada encarada, ficar ali como quem não quer nada encarando a pessoa. Se ela quiser, ela te encara de volta, e se ela não quiser pelo menos não vai te dar um toco", brincou, arrancando sorrisos.

A cantora aproveitou para falar sobre os projetos futuros. "Tem projeto novo vindo aí, meu DVD que gravei esse ano e vai até o início de 2025. Quando chega essa época do ano, que já tá batendo na porta, o que eu gosto de fazer é refletir sobre o que eu fiz o ano inteiro e agradecer a Deus por tudo o que Deus abençoou, pelos sonhos realizados e até pelas portas fechadas", afirmou.

A cobertura completa do evento, incluindo detalhes do show e entrevistas, está disponível nos portais MASSA! e A Tarde.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE.

A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.