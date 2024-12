Cantor mirim? Simone Mendes fala sobre futuro do filho na música: “Vou apoiar”

Apresentação de Simone Mendes foi um dos momentos mais esperados e deixou o público em êxtase - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE e Reprodução

Da sofrência ao tradicional sertanejo, Simone Mendes agitou o palco da primeira noite da Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia), nesta sexta-feira, 29. Mas antes de começar os trabalhos, a artista comentou sobre o filho, Henry, que tem chamado a atenção nas redes sociais com sua voz afinada.

Leia também

>>> Esquentou! Silvânia sensualiza com dançarinos de Ivete e Léo Santana: “Delícia”

>>> Simone Mendes leva fãs de todas as idades para show na Fenagro

>>> Arena AgroCultural terá shows de Adelmário Coelho, Targino Gondin e mais

Segundo a cantora, apesar de gostar de cantar, ela disse que o menino ainda não quer seguir os passos da mãe na música. "Ele me diz: 'mamãe, não quero ser cantor. Quero ser jogador de futebol'. Mas como mãe, estou aqui para apoiar o que ele decidir para a vida dele", contou.

A apresentação de Simone Mendes foi um dos momentos mais esperados e deixou o público em êxtase. Com sucessos da carreira solo e da época da dupla com Simaria, ela não deixou ninguém parado.

Novos projetos de Simone Mendes

Simone, que gravou recentemente um novo DVD em Manaus, anunciou novidades para os fãs. "A primeira música deve sair em janeiro. O DVD ficou incrível, mas sou suspeita para falar porque é o nosso trabalho, né? Além disso, tem muitos programas de TV, participações e, em 2025, estou preparando um festival maravilhoso para a turma toda. Só coisa boa vindo por aí", revelou.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.

Confira a transmissão ao vivo da Fenagro pelo A TARDE Play