Empreendedores quilombolas e indígenas exibem produtos na Fenagro

Empreendedoras dos povos indígenas Kaimbé e Tupinambá - Foto: Dara Medeiros

Presentes em stands localizados na Vila da Agricultura Familiar da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), que está em sua 33ª edição no Parque de Exposições de Salvador, empreendedores baianos de comunidades sertanejas, quilombolas e indígenas estão expondo uma variedade de produtos naturais e benéficos à saúde, que estão disponíveis à venda.

No stand da quilombola Ionília da Silva Conceição, que é de uma comunidade natural de Gamba, no munícipio baiano de Entre Rios, os visitantes podem encontrar produtos da área de farmácia verde, como cosméticos e produtos naturais para restauração capilar.

Ionília da Silva. | Foto: Dara Medeiros

"A farmácia verde, na verdade, é um resgate dos nossos ancestrais. Então, através do conhecimento, mais um pouco do incremento do mestre Doutor Augusto Quintero, ele passou um pouco do conhecimento dele e então ensinou a gente a perfeiçoar mais ainda os nossos saberes. A gente desenvolveu a linha fitoterápica e a linha cosmética com sabonete, óleos essenciais, óleos para massagem, óleo capilar para restaurar o cabelo", explicou.



Fortalecendo a ancestralidade, as indígenas Paula Tupinambá e Jurema Kaimbé, estão comercializando produtos de artesanato indígena, além de produtos de cuidado corporal, através da inovação eco-essencial de dois empreendimentos próprios. As empreendedoras representam duas tribos indígenas baianas, os povos Kaimbé, de Euclides da Cunha, e os povos Tupinambá, de Itapuã.

"Aqui você vai encontrar artesanato indígena, todo o trabalho ancestral, tanto a parte de colares, brincos, pulseiras, toda a parte ancestral do nosso povo. Também trouxemos outro empreendimento, que trabalha com a área de cuidados, através de óleos terapêuticos, sabonetes terapêuticos, aromatizantes de ambientes, entre outros. Mas tudo é com cuidado ao próximo com cuidado ancestral e a preocupação com o meio ambiente também", apresentou.

Representando os povos do sertão baiano, a empreendedora Joana Lauritânia Batista, responsável pela 'Made In Rudado', natural da comunidade de Rudado, no território do Cisal, trouxe cosméticos veganos produzidos com ativos da caatinga da Bahia.

Joana Batista. | Foto: Dara Medeiros

"Produzimos cosméticos com ativos lá da Caatinga. Temos linha pra cabelo de mandacaru, esfoliante corporal de mandacaru, aromatizador de ambiente de capim santo e de alecrim, sabonete fitoterápico de capim santo, alecrim. Temos sabonetes com argila, mandacaru, óleo de licuri e temos de palma forrageira, que é mais usada aqui no Brasil pra alimentação animal, e no nosso caso a gente usa bastante pra produção dos nossos cosméticos. Também temos um óleo multifuncional de licuri, é um óleo vegetal, é um óleo puro, todo natural, não tem nenhum tipo, nenhum outro tipo de ativo. E são todos produtos veganos", contou.



Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.