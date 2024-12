Cozinha Show: chefs de cozinha ensinam hambúrguer de sardinha na Fenagro

A Cozinha Show da Fenagro - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A Feira Nacional da Agropecuária (FENAGRO) 2024 recebeu um stand especial de culinária, promovido pelo Governo do Estado da Bahia. Batizado como Cozinha Show, o espaço reúne chefs de cozinha baianos para prepararem receitas ao vivo, em interação com o público.

Neste domingo, as chefs Itamara Oliveira e Cida Pescadora ensinaram a receita de um hambúrguer de sardinha, apelidado carinhosamente como "Fishburguer". O prato fez sucesso entre as pessoas que estavam prestigiando o evento.

A idealizadora da receita foi Cida Pescadora, que é natural de Sobradinho, localizada próximo a Juazeiro. Em entrevista ao Grupo A TARDE, ela exaltou o potencial do pescado em servir para uma grande variedade de comidas.

"A ideia não só do hambúrguer, como de todos os produtos de pescado que a gente trabalha hoje. Porque antigamente o povo só comia peixe frito ou em moqueca. Hoje tem mil e uma maneiras de comer peixe", comentou.

Cida Pescadora também falou sobre a importância dos peixes para uma alimentação saudável da população, em especial das crianças, devido à fase de desenvolvimento.

"Tem um cardápio exclusivo para a merenda escolar, porque é para atender o público infantil, o público que está em fase de estudo, de provas, dessa coisa toda", explicou.

A outra chef de cozinha presente na Fenagro foi Itamara Oliveira. Ela aprendeu a fazer o hambúrguer de sardinha em uma aula de Cida e teve a oportunidade de se especializar na área. Hoje, ela já ensina o preparo para outras pessoas.

"Essa receita a gente aprendeu num curso de beneficiamento ministrado lá na fazenda Ouroabo, pela Bahia Pesca. Minha professora foi ela, Cida. A gente aprendeu vários produtos derivados do peixe e o que mais me chamou atenção foi o hambúrguer, porque tenho criança em casa e geralmente hambúrguer é uma coisa que todo mundo quer", revelou ela.

A profissional também defendeu o uso do pescado e frutos do mar na mesa das famílias baianas: "É saudável, porque é de sardinha. Meu filho come a carne com arroz, com macarrão e no pão, com hambúrguer mesmo, moldadinho. A gente aprendeu a fazer almôndega, a gente aprendeu a fazer o kibe de sardinha e os bolinhos".

O público da FENAGRO aprovou

Após a aula da Cozinha Show, o público da FENAGRO teve o privilégio de experimentar o hambúrguer de sardinha. O prato fez sucesso e foi elogiado.

"Estou achando bom, porque eu estou aprendendo coisas novas, em especial tirar a espinha da sardinha. A massa não é complicada de fazer e eu achei muito bom, vou aproveitar bastante e tentar fazer em casa", declarou Edvaldo Silva, que estava acompanhando pela esposa, Eriane Silva, e já participa do evento há anos.

Quem também adorou a receita foi Iêda Oliveira, de Acupe, em Santo Amaro. Ela é pescadora e já saiu da Cozinha Show com vontade de fazer um curso de culinária.

"Eu fico aprendendo coisas novas, estou gostando muito, principalmente esse hambúrguer aí, que é uma novidade, né?", falou.

Programação

01.12 - 11h00 - Itamara Oliveira e Priscila dos Santos - Hambúrguer de Sardinha

01.12 - 15h00 - Cida Pescadora - Iscas de filé de tilápia com molho

02.12 - 18h00 - Chef Luis Araujo

03.12 - 18h00 - Chef Sandro Borges

05.12 - 18h00 - Chef Sandro Borges

07.12 - 16h00 - Raimundo Freire - coquetel

08.12 - 16h00 - Luiz Alberto - Paella

Vale ressaltar que a grade está sujeita a alterações, com acréscimo de sessões. O evento receberá outros chefs e receitas ao longo de todos os dias da semana.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de

dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.