Fenagro: Stand promove reciclagem e sorteio de panetone ‘gg’

Espaço da Ecoari incentiva a conscientização ao meio ambiente com ponto de reutilização - Foto: (Foto: Bruno Dias | Portal Massa!

O segundo dia da Fenagro segue movimentado no Parque de Exposições, em Salvador, neste domingo, 1. Entre os diversos estandes temáticos, o público tem a oportunidade de contribuir com a reciclagem e ainda participar do sorteio de um panetone ‘gg’.

Incentivando a reutilização, a tenda da Ecoari oferece aos frequentadores um momento de conscientização sobre o meio ambiente, permitindo que embalagens plásticas, como garrafas e latas, entre outros materiais, sejam recicladas em um recipiente disponibilizado no local.

Além disso, uma das representantes da empresa, Ester Santos Santana, contou à reportagem do Grupo A TARDE que aqueles que realizarem o pré-cadastro para o lançamento do novo aplicativo concorrerão a um panetone.

“O pré-cadastro vai pedir nome, sobrenome, telefone e email. Além disso, está tendo sorteio, para quem se cadastrar com antecedência, de um panetone que vai rolar no dia 10 de dezembro. Ele é chamado de ‘língua de gato’ e tem quase um quilo e meio de panetone”, disse.

O aplicativo

O ‘app’ é uma plataforma para ajudar na reciclagem, ligando pessoas interessadas em doar materiais recicláveis com outras que desejam recolhê-los. Nele, é possível postar as doações e achar quem está interessado. O lançamento será no verão.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.