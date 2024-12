Público ‘lota’ exposição para tirar foto com cobra silvestre na Fenagro

A ‘estrela principal’ da apresentação é a cobra da espécie corn snake - Foto: Bruno Dias | Ag. A TARDE

Uma das exposições mais ‘badaladas’ da Feira de Agropecuária da Fenagro neste domingo, 1º, o estande da Coppa (Companhia de Polícia de Proteção Ambiental), da Polícia Militar da Bahia, reuniu diversas pessoas para uma experiência única de contato com uma cobra silvestre.

Motivados pela curiosidade, o público presente pôde segurar o réptil com segurança, pois policiais da corporação estavam disponíveis para orientá-los e acompanhar toda a dinâmica, que enfatizava a educação ambiental e preservação da fauna.

A major Érica Patrícia, comandante da guarnição, detalhou o projeto chamado "Mão na Cobra" ao Grupo A TARDE. “Nós trabalhamos com esse projeto para expor animais que são do nosso meio ambiente. Animais silvestres, para que possa justamente desmistificar o medo que as pessoas têm. Então, com essa apresentação sobre esse animal silvestre, a gente explica às pessoas que o animal precisa estar livre e que as pessoas, ao encontrar, por exemplo, na sua residência, ela não pode cometer nenhum tipo de agressão, porque isso enseja crime ambiental”, explicou.

Presente há dois dias, a Major afirmou que o estande da Coppa já reuniu mais de mil espectadores durante a realização do evento. No entanto, este domingo será o último dia da exposição na Fenagro deste ano.

”A gente costuma brincar que estar próximo ao estande da Coppa é muito complicado, porque a gente traz esses animais que as pessoas muitas vezes só veem em filmes. De repente as pessoas vêm aqui e tem a oportunidade de tocar. Então isso aguça a curiosidade dos visitantes aqui. Nosso estande está lotado desde ontem. Só ontem foram aproximadamente 500 pessoas e hoje também já estamos com essa mesma quantidade”, disse.

A atração principal

| Foto: Bruno Dias | Ag. A TARDE

A ‘estrela principal’ da apresentação é a cobra da espécie corn snake, identificada como cobra do milharal no Brasil. Ela é um animal originário dos Estados Unidos e, segundo a major comandante Érica Patrícia, não pode entrar no Brasil pois ameaça a fauna nacional.

Antes de estar sob os cuidados dos policiais e se tornar a atração principal do estande da Coppa, o animal foi apreendido em uma operação que desarticulou um movimento de tráfico de animais silvestres.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de

dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.