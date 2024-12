“Movimenta o agro da Bahia”, diz Adélia Pinheiro sobre a Fenagro

Adélia Pinheiro marcou presença na abertura da Fenagro, neste domingo, 1 - Foto: William Falcão | AG. A TARDE

Segunda colocada na disputa pela prefeitura de Ilhéus nas eleições municipais deste ano, a ex-secretária estadual de Educação, Adélia Pinheiro (PT), exaltou, neste domingo, 1º, o retorno da Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro), durante a abertura do evento.

Segundo Adélia, a Fenagro, que é uma realização do Grupo A TARDE, é uma oportunidade para que Salvador e a Região Metropolitana conheçam a cultura do campo. A petista ainda ressaltou a importância da feira para movimentar o setor agropecuário do estado.

“A Fenagro é uma atividade que movimenta todo o agro da Bahia, mas movimenta também a curiosidade, a formação das pessoas, e se transformou em um evento que chama todo mundo, que tem cultura, que tem agricultura, que tem aprendizado. É uma satisfação ver o A TARDE tão engajado”, pontuou Adélia, que continuou.

“É contato com o campo, é contato com a cultura de produção, com os animais, e isso é muito importante, e faz com que a capital e a Região Metropolitana se encontrem e saibam como a Bahia é tão diversa”, completou.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.