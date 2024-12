Seagri lança Portal da Agropecuária na Fenagro

Plataforma é resultado de uma parceria entre a Seagri e a Uefs - Foto: Gabriel Moura | Ag. A TARDE

A Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri) aproveitou a Fenagro, neste domingo, 1º, para divulgar o Portal da Agropecuária, ferramenta que facilita o acesso às informações relacionadas ao setor na Bahia.



A ferramenta online permite aos usuários visualizar informações sobre produção agrícola por município, principais culturas como cacau, café, frutas e grãos, destinos de exportação e análise temporal para comparar dados ao longo dos anos. Essa plataforma é resultado de uma parceria entre a Seagri e a Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs).

No stand da Seagri na feira, o visitante encontra uma grande tela onde pode vasculhar por todas as funcionalidades do sistema.

Em breve, o sistema também se tornará mais útil ao produtor rural. A promessa da Seagri é que o site agilizará funções como a emissão da guia de trânsito dos animais.