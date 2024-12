Fenagro tem serviços gratuitos oferecidos pelo governo da Bahia

Evento tem exposição de animais e produtos agropecuários, leilões, shows, espaço infantil e mais de 25 estandes - Foto: Secom

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), participou neste domingo, 1º, da abertura oficial da 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), que acontece no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador, até o dia 8 de dezembro.

Leia mais:

>> Sesab disponibiliza posto de vacinação para visitantes da Fenagro

>> Fenagro: Presidente do Grupo A TARDE projeta nacionalização

>> Jerônimo defende mais eventos para viabilizar parques de exposições

O evento, que deve receber mais de 100 mil visitantes, tem exposição de animais e produtos agropecuários, leilões, shows, espaço infantil e mais de 25 estandes com serviços gratuitos disponibilizados pelo Governo do Estado.

Jerônimo Rodrigues, acompanhado do presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, idealizador do evento, conferiu o desfile de uma variedade de animais de diversas raças, incluindo bovinos, equinos, caprinos e ovinos. Eles também visitaram os estandes da feira e participaram da solenidade de abertura do Salão Internacional do Turismo, no Pavilhão Institucional do Parque de Exposições.

“É uma alegria estar de volta à Fenagro, após quatro anos. O Estado participa do evento, através de várias secretarias estaduais, com diversos serviços disponíveis para mulheres, jovens, estudantes, para pessoas que nunca viram um animal e gostariam de chegar perto, encostar, montar, além de experimentar a nossa culinária. Também é um ambiente muito forte para todos os agricultores e pecuaristas. É oportunidade de inovação, ciência, participação em leilões, competição positiva para atrair novos investimentos e negócios”, disse o governador.

O Espaço + Bahia, organizado pela Secretaria da Agricultura (Seagri), apresentou uma programação completa e inovadora, com a participação de mais de 25 secretarias. O secretário da Agricultura da Bahia, Wallison Tum, destacou que a Fenagro 2024 será a maior feira de todos os tempos: “aqui será movimentado algo em torno de R$ 25 milhões em leilões, além de produtos agrícolas e de empresas que expõem a tecnologia para o agronegócio. Serão dez dias de muita alegria e de gerar emprego e renda. Receberemos criadores e expositores de todos os estados do Brasil, movimentaremos toda essa cadeia, bem como comerciantes e agricultores familiares que expõem os seus produtos em rotas produtivas do café, do leite, da fruticultura, do algodão e da fibra”.

Anúncios para a Defesa Agropecuária

Ainda durante o evento, o governador autorizou a a publicação de Edital de Processo Seletivo para contratação de 241 técnicos de nível médio em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) para a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), órgão vinculado à Seagri.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.