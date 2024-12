Sesab disponibiliza posto de vacinação para visitantes da Fenagro

Estande funciona das 16h às 19h - Foto: Bruno Dias | Ag. A TARDE

Os visitantes que foram ao Parque de Exposições, em Salvador, neste domingo (1º), para curtir a Fenagro, puderam atualizar e/ou consultar o quadro de vacinas em um estande da Sesab na Feira de Agropecuária.

Leia mais:

>> Fenagro: Presidente do Grupo A TARDE projeta nacionalização

>> Jerônimo defende mais eventos para viabilizar parques de exposições

>> Jerônimo Rodrigues: "produtor que inova quer mostrar seu produto"

O publico interessado pode procurar a tenda do órgão de saúde, apenas com identidade em mãos e cartão de vacina para ser atendido e, se precisar, tomar a vacina pendente no histórico. Caso não tenha o cartão em mãos, a equipe da Sesab possui um sistema para identificar os antecedentes de imunização.

Ao Grupo A TARDE, a coordenadora do programa estadual de imunizações da Bahia, Vania Rebouças, explicou o esquema de atendimento.

“A vacina está sendo oferecida para todas as idades. É mais uma oportunidade de ofertar a vacina para a população que comparece aqui a Fenagro. Por aqui temos vacinas como de hepatite B, gripe, contra covid-19 também. O estande está funcionando desde ontem. Durante a semana ele funciona das 19h às 16h horas e nos finais de semana das 19h às 19h30”, detalhou.

Em dois dias de feira, a diretora afirmou que diversas pessoas já procuraram o estande para atualizar a caderneta de vacinação. “Ontem foram mais de 100 doses aplicadas, hoje a gente ainda não fez o balanço do dia”, disse.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.