Geddel alfineta reaproximação do PP: "Querendo se encostar"

O ex-ministro Geddel Vieira Lima se mostrou despreocupado com uma possível perda de espaço do MDB no governo Jerônimo Rodrigues (PT) com a reforma administrativa que se avizinha. Apesar disso, o emedebista alfinetou a tentativa de reaproximação do PP, que deixou a base petista em 2022.

“Quem tem que ter angústia por cargos não somos nós, quem tem que ter é que está querendo se encostar”, iniciou. “Está na base da fofoca, ninguém do PP nunca nos disse que queria espaço no governo. Nós não temos preocupação de sentar com o governador pra discutir esse ou aquele espaço. Estamos satisfeitos com os espaços que nós temos”, afirmou Geddel em entrevista aos jornalistas Lula Bonfim e Levi Vasconcelos, durante a transmissão da Fenagro pelo A TARDE Play.

Nos bastidores, já é dado como certo o retorno da aliança do PP com o PT na Bahia. Uma das possibilidades para alocar o ex-aliado é justamente espaços que hoje são ocupados pelo MDB, como a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs).

