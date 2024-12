Jerônimo encontra bancada baiana para tratar sobre emendas

Governador concedeu entrevista ao A TARDE Play durante a Fenagro - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou que vai até Brasília na terça-feira, 3, para encontrar com os membros da bancada baiana na Câmara dos Deputados. O governador vai tratar com os deputados sobre o direcionamento das emendas parlamentares para a Bahia.

Leia mais

>> Jerônimo anuncia concurso com 200 vagas para a ADAB

>> Jerônimo defende mais eventos para viabilizar parques de exposições

“Nós iremos levar o nosso cardápio de pedidos como fiz no ano passado. De manhã tomo café com a bancada da situação e no final do dia com todos da bancada baiana”, informou Jerônimo em entrevista aos jornalistas Eduardo Dias e Lula Bonfim, durante a transmissão da Fenagro pelo A TARDE Play.

O chefe do Executivo adiantou que entre as prioridades, estão o envio de emendas para a reforma do Teatro Castro Alves (TCA) e também mais recursos para a segurança pública.

“Quero pedir aos deputados da situação e oposição para que compreendam que é para o bem do estado da Bahia. Eu vou lé me sentar e negociar com eles”, pontuou o governador.

Veja o trech da entrevista:

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.