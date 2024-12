Fenagro tem licores com sabores diferenciados; conheça

Dona do empreendimento Licor da Vó Nieta, Edna Resch, de 52 anos, conversou com o Portal A TARDE. - Foto: Edvaldo Sales

Licor de leite de cabra, melancia e pétalas de rosa? Sim, existe, e as pessoas podem saber mais sobre e experimentar na maior feira agropecuária do Norte-Nordeste, a Fenagro, que chegou ao seu quinto dia nesta terça-feira, 3, no Parque de Exposições, em Salvador, e vai até o dia 8 de dezembro.

Leia mais:

>> Empreendedoras baianas destacam cosméticos e fitoterápicos na Fenagro

>> Veja cuidados essenciais dos animais antes das competições esportivas

>> Fenagro: Bacelar detalha espaço da Setur em Salão Internacional

Dona do empreendimento Licor da Vó Nieta, Edna Resch, de 52 anos, conversou com o Portal A TARDE e afirmou que os seus licores “têm uma longevidade bem grande porque eles maturam e fermentam no mínimo dois anos antes de serem envazados”.

“Se eles não perecerem durante essa fermentação, tem, depois de envasado e aberto, uma durabilidade de uns dois ou três anos. Às vezes até mais. Depende muito se ele for mantido fechado ali na tampinha de rosca. Por isso, eu procurei me adequar com a tampa de rosca para ele poder ficar bem vedado e ter uma durabilidade maior”, revelou.



Edna trabalha com produção e vendas de licor há 25 anos e contou que preza “muito pela qualidade, com uma observação criteriosa, com a higiene, com a seleção das frutas que eu trabalho. Não me preocupo com a quantidade, só com a qualidade e satisfação de quem adquire meus produtos”.



A empreendedora contou que já tem clientes fidelizados há mais de 20 anos. Na lista, tem até nomes famosos como Márcio Victor, Vladimir Brichta, Sidney Magal, entre outros. “Os meus primeiros clientes são clientes até hoje. Para mim, isso é muito gratificante. É uma injeção de ânimo, porque fazer licor é muito compromisso com detalhe. É um trabalho braçal”, disse.

Sabores diferenciados



Além dos sabores tradicionais, como jenipapo e amendoim, Edna Resch também produz licores de sabores diferenciados. Tem de melancia, tapioca, pétalas de rosas vermelhas até de leite de cabra — o qual, segundo ela, tem menos lactose. Durante a entrevista, ela detalhou como é feito o de melancia. “Não leva adição de água e tem que ser maturado também, fermentado, no mínimo dois anos, para a aprovação do envasamento. Tudo que é envasado precisa da aprovação do meu paladar”, finalizou.

FENAGRO

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.