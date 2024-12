Atração da Fenagro, Targino Gondim revela novidades na carreira: ‘Lançando”

Sanfoneiro sobe ao palco alternativo da Feira - Foto: Reprodução | Instagram

A Fenagro 2024 segue na animação, neste domingo, 1º, ao som de Targino Gondim, um dos maiores nomes da música nordestina. O sanfoneiro sobe ao palco alternativo da Feira para encantar o público com seu forró tradicional.

Antes da apresentação, Targino falou ao A TARDE Play sobre a emoção de tocar na Bahia e as novidades que vêm por aí.

“Na Bahia sempre é ótimo se apresentar. Muitos fãs, muitas pessoas ligadas ao meu trabalho. A energia daqui é única. A Fenagro é especial para mim porque a música que canto tem tudo a ver com a relação com a terra e com as pessoas que trabalham nela. Tocar para elas em um evento como este me deixa super satisfeito. Estou muito feliz e doido para puxar o povo”, contou o artista.

Novos projetos à vista

Targino aproveitou o momento para compartilhar detalhes sobre seu novo trabalho. Em julho e agosto, ele gravou o DVD "Targino na Farra" em Juazeiro, sua terra natal, com participações especiais de Frank Aguiar, Lara Amélia e o Quinteto Sanfônico do Brasil. “Estamos lançando algumas músicas aos poucos e, em janeiro, o DVD completo estará disponível. Depois disso, vem o Carnaval em Salvador e, claro, o São João, com muitas músicas novas”, revelou.

Forró no Carnaval de Salvador

Apesar de ser um ícone do forró e do São João, Targino também está cada vez mais presente no Carnaval de Salvador. “O Carnaval mistura todos os ritmos, e eu sou folião também. Desde o ano retrasado, estou puxando trio aqui em Salvador com Alexandre Leão e Moreno Veloso. A sanfona e o xote que a gente toca têm muita semelhança com reggae e galope, então o público segue atrás do trio dançando e se divertindo. É bom demais”, afirmou.