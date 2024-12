Secretário Tum faz balanço da Fenagro: "Amostra do que a Bahia produz"

Tum durante visita à Casa A TARDE - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

A 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), que aconteceu no Parque de Exposições de Salvador, em realização do Grupo A TARDE com o governo do Estado, teve fim neste domingo, 8. Presente na Casa A TARDE, o secretário estadual de Agricultura, Tum (Avante), fez um balanço positivo do evento.

Para o titular da Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri), a Fenagro foi um oportunidade para mostrar ao país o papel da Bahia no agronegócio. O secretário ainda celebrou o número de visitantes no evento, que ultrapassou a marca de 100 mil pessoas.

"Uma semana muito produtiva. Nós ficamos por dez dias recebendo uma amostra do que a Bahia produz, a Fenagro é uma amostra do que é produzido no estado da Bahia. Nós temos representação da pecuária, das rotas produtivas, dos expositores, e também tem a parte cultural. Um balanço positivo, com mais e 100 mil pessoas, com mais de R$ 25 bilhões em comercialização em leilões. É nossa alegria do governo patrocinar esse retorno, e vermos o público da família, o pai com seus filhos, os avós com seus netos", afirmou Tum, em entrevista ao Portal A TARDE.

"Movimento importante"

Também presente na Casa A TARDE, acompanhando o secretário Tum, o deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) ressaltou o papel social da Fenagro, que ultrapassa os limites das atividades do campo, e classificou a realização da feira como um "movimento importante".

"A Fenagro é um movimento importante, porque ela perpassa as atividades de campo, ela é cultura, esporte, lazer, é o espaço das família [...] Desde a última Fenagro, que ele está debruçado nisso, lutando por isso, tocando no assunto com o governador. A Fenagro é importante, o agronegócio é importante para o governo do Estado e para o governo federal [...] A Fenagro é paz, harmonia e justiça social", defendeu Isidório.

Vitrine para o Nordeste

O secretário Tum ainda afirmou que a Fenagro consagra a Bahia como um dos estados protagonistas no agronegócio, recebendo produtores e visitantes de todo o Brasil durante os dias dias feira.

"Recebemos vários estados aqui na Fenagro. Então, ela acaba sendo o maior palco do agronegócio aqui do Nordeste, e é 33ª edição", afirmou o secretário.