Fenagro: Conheça cerveja de umbu inspirada na Caatinga

A cerveja de 'Umbu Saison' é reconhecida como uma bebida única - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Você sabia que a primeira cerveja da agricultura familiar da Bahia foi criada por um jovem de 29 anos, nascido em Uauá, norte baiano? Durante a 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), que acontece até o dia 8 de dezembro em Salvador, o A TARDE Play bateu um papo com o empreendedor Emanuel Messias, conhecido por dar vida a iguaria inspirada no bioma Caatinga: a cerveja de Umbu.

Sobre o empreendedorismo no ramo das cervejas artesanais, o técnico em agroindústria projeta um futuro promissor. "O ramo tem crescido muito, não só na Bahia, mas também no Brasil. As pessoas apreciam cada vez mais". A cerveja de 'Umbu Saison', lançada no mercado em 2019, é reconhecida como bebida única, possuindo aroma frutado, cítrico e terroso.

Emanuel Messias, empreendedor conhecido por dar vida a iguaria inspirada no bioma Caatinga: a cerveja de Umbu. | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Existe jeito certo de consumir?

Por conta do calor, muitos nordestinos buscam apreciar a cerveja em baixas temperaturas. O cervejeiro ressalta, ainda, que a bebida tem um jeito ideal para consumo, indicando a temperatura entre 8° e 12°. "Muitas pessoas não leem, mas vem escrito na própria embalagem", disse Emanuel, explicando a cerveja muito gelada pode interferir no sabor original.

FENAGRO

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.