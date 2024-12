De geração para geração: Café 100% natural chama atenção na Fenagro

Stand do Café Sítio Novo, produção 100% produzida na fazenda da família, que vive na região de Planalto da Conquista, é resultado de uma herança antiga na família. - Foto: Larissa Falcão | Ag. A TARDE

Aos apaixonados por café que visitam a Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), o stand do Café Sítio Novo, localizado na Vila da Agricultura Familiar, é uma parada obrigatória na Feira.

Leia mais:

>> Fenagro: Conheça cerveja de umbu inspirada na Caatinga

>> Sala de educação do Grupo A Tarde tem atraído dezenas de visitantes

>> Alunos da rede estadual aproveitam 'caroninha' na Fenagro; Veja video

A produção 100% produzida na fazenda da família, que vive na região de Planalto da Conquista, é resultado de uma herança antiga na família, que começou com a bisavó do produtor Iran Matos, nascido em Anagé, cidade do sudoeste baiano.

“É um café que a gente produz ele, que a gente usa desde o plantio, colheita, torra, moagem, tudo processado, tudo a gente que faz, toda a cadeia produtiva. A gente procura sempre usar o produto natural, sair do uso do agrotóxico, então usamos o biogel”, contou o produtor, ao Grupo A TARDE.

No stand, é possível encontrar cafés que variam de R$20 a R$25, o pacote de 250g, divididos em dois tipos, café especial e café tradicional. A diferença entre dois? O produtor explica:

“O café especial, é um café que é colhido no pé, que a gente só seleciona os grãos amarelos, os frutos bem maduros, que é classificado como grão cereja. Ele é secado em uma estufa elevada, não tem contato com o sol, e a torra dele, é uma meia torra que no final ele vai dar um sensorial de rapadura, açúcar mascavo, um sabor mais concentrado”, explica, sobre o café especial.

Iran Matos, 40 anos, produtor de café | Foto: Larissa Falcão | Ag. A TARDE

Comandado pelo produtor e sua esposa, Kátia da Rocha, o Café Sítio Novo é sustentado 100% pela agricultura familiar, e procura mais reconhecimento.

“O foco da gente é mostrar como um produto natural é produzido pela cadeia produtiva, só da agricultura familiar, que é onde o grão selecionado, um produto mais natural, sem nada de agrotóxicos. A gente pretende reconhecer a nossa marca e levar um produto de qualidade para a mesa do consumidor”, acrescentou.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.