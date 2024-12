Sala de educação do Grupo A Tarde tem atraído dezenas de visitantes

Laboratório das cores naturais que fica na Sala de Educação do Grupo A TARDE - Foto: Olga Leiria /Ag. A TARDE

O Laboratório das cores naturais que fica na Sala de Educação do Grupo A TARDE tem feito muito sucesso. Aberta desde segunda-feira (2), a sala já recebeu mais de 200 estudantes da rede estadual e municipal, além de visitação do público em geral na Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro).

No espaço, a galera tem gostado muito de exercer a criatividade, a exemplo de Luna Raíssa, de 9 anos, que estava acompanhada da mãe Maria de Fátima. "Eu amei, é uma experiência muito legal", afirmou a garotinha.

Luna Raíssa e Edson Gabriel | Foto: Rebeca Nascimento | AG. A TARDE

Um pouco mais tímido, o amiguinho de Raíssa, Edson Gabriel, de 10 anos, também contou que curtiu a sala.

Quem também gostou do Laboratório das cores foi Eliza Ribeiro, a estudante de 17 anos, que visita a Fenagro pela primeira vez, falou sobre o processo de fazer tintas através de elementos naturais." Eu achei bem interessante porque isso ensina a gente, a gente sabe que essas coisas existem, mas aqui a gente coloca em prática".

Elize Ribeiro, estudante de 17 anos, está pela primeira vez na fenagro | Foto: Rebeca Nascimento | AG. A TARDE

Anna Júlia de 17 anos, contou encantada o que achou da experiência. "Eu achei muito importante, é uma descoberta de coisas que a gente pode utilizar".

Anna Júlia de 17 anos, contou encantada o que achou da experiência | Foto: Rebeca Nascimento | AG. A TARDE

Laboratório das cores

No estande os visitantes podem produzir tintas a partir de produtos naturais, como folhas, urucum, beterraba e açafrão.

Expectativa

A coordenadora dos projetos educacionais do Grupo A Tarde, Berta Cunha, contou que tem sido um prazer receber receber as crianças e adolescente e revelou a expectativa para os próximos dias. "Uma movimentação ainda mais intensa. Tem sido uma aceitação imensa [ do público] em fazer pinturas, entender um pouco mais e conversar com a gente".

A sala funciona das 09h às 12h e das 14h às 17h. Até domingo (8), a galera pode seguir visitando e conhendo um pouco mais das pintura natural.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.