Cultura japonesa combina com o agro? Fenagro recebe oficinas do Japão

Cultura Japonesa se mistura com agro - Foto: Larissa Falcão | Ag. A TARDE

Provando que é possível misturar as culturas, dando um verdadeiro ‘match’ com o mundo agro, a Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) está com uma programação diversa de oficinas nesta terça-feira (3), que são uma verdadeira imersão na cultura japonesa.

A programação, que se iniciou com uma Oficina de Origami, acontece no Salão Internacional da Fenagro. Ao Grupo A Tarde, o cônsul honorário do Japão na Bahia, Roberto Mizushima, explicou um pouco sobre as atividades, que vão desde confecção de artesanatos, até a culinária típica

“Nesta Feira Internacional, que após quatro anos o Governo do Estado está voltando promover, a gente achou bem interessante divulgar tudo que nós temos da cultura japonesa. Então, origami é o mais básico, algo que todo mundo conhece. Durante o dia, teremos várias atividades, que são realizadas em um intervalo de 1 hora”, informou.

Roberto Mizushima, cônsul honorário do Japão na Bahia | Foto: Larissa Falcão | Ag. A TARDE

Além da oficina de origami, o espaço receberá oficinas de Laido, Mangá, para aprender a desenhar os típicos quadrinhos, e também uma oficina culinária, que ensinará como fazer Yakisoba, o famoso e tradicional prato japonês.

A presidente da Federação Cultural Nipo Brasileira da Bahia, Lika Kawano, falou com detalhes sobre os conteúdos das oficinas.

“Pra gente foi um prazer muito grande poder trazer um pouco da cultura aqui nesse evento, que é um evento já tradicional. Nós preparamos aqui várias atividades. Algumas apresentações, oficina de Ikebana, que é um arranjo de flores, oficina de Mangá, que é aprender um pouquinho a desenhar o Mangá. Além disso, nós temos também a apresentação dos tambores japoneses, dança tradicional, dança, uma ginástica para a saúde, bastante interessante. Então, a gente veio com uma programação bastante bacana para o pessoal poder curtir e saber um pouquinho mais da nossa cultura”, disse, ao Grupo A Tarde.

Lika Kawano, presidente da Federação Cultural Nipo Brasileira da Bahia | Foto: Larissa Falcão | Ag. A TARDE

A expositora de roupas de crochê, Rosilva Oliveira, aproveitou a oficina para aprender a fazer origamis, uma vontade antiga que tinha: "Eu era louca pra aprender a fazer, achei que era muito difícil, mas parando pra aprender foi bem rapidinho", contou.

Confira programação completa das oficinas, nesta terça-feira (3):

14:00 – 15:00 – Oficina de Origami

15:00 – 15:30 – Apresentação Iaido (artes marciais)

15:30 – 16:30 – Oficina de Ikebana

17:00 – 18:00 - Oficina de Mangá

18:00 – 19:00 – Oficia de Culinária

19:00 – 19:15 – Apresentação Kenko Taiso

19:15 - 19:30 – Apresentação Hanabi

19:30 – 19:45 – Apresentação Taiko – grupo Wado

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.