Alunos da rede estadual aproveitam 'caroninha' na Fenagro; Veja video

Alunos do Centro Estadual de Educação Mãe Stella pegando carona na agrobike do Grupo A TARDE - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Estudantes do Centro Estadual de Educação Mãe Stella marcam presença no quinto dia da Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro), nesta terça-feira (3), no Parque de Exposições. Além de visitar diversos stands, os alunos aproveitaram para pegar uma 'caroninha' na agrobike do Grupo A TARDE; Confira vídeo

Taciana Sousa, de 16 anos, contou tudo o que conheceu até agora. Ela se deliciou com o chocolate de pimenta e com gorgonzola, até agora o stand que mais gostou. Agora, ela aguarda a bike zero carbono, uma locomoção adequada ao meio ambiente, para seguir rodando na Fenagro.

Taciana Sousa, aluna de 16 anos | Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

"Estamos aqui expectativa de pegar a bicicletinha, só esperando o condutor retornar. Já visitamos a fábrica de chocolate, vimos as vacas, o museu de anatomia", detalhou.

Taciana também elogiou a organização do evento e garantiu que outros colegas na escola estão gostando do evento. "Estou gostando de tudo. Agora quero ver a corrida de cavalos, ver se tem alguns para montar", finalizou.