Filha acompanha 'vale nigth' da mãe na Fenagro por chamada de vídeo

Joselita Nunes ganhou 'vale-night' para curtir shows na Fenagro - Foto: Vinícius Viana / Ag. A TARDE

O combo de sofrência na segunda noite de shows da 33ª edição da Fenagro fez sucesso. Na noite deste sábado (7), milhares de pessoas se reuniram no Parque de Exposições de Salvador para curtir as apresentações de Nadson O Ferinha, Toque Dez, Zezo, Tayrone, Klessinha, Silfarley e Unha Pintada.

A grade do evento agradou tanto o público que até quem estava em casa sentiu vontade de acompanhá-la, ainda que de longe. Além da live do A Tarde Play, flagramos uma mãe fazendo uma chamada de vídeo para que a filha pudesse sentir um pouco da energia dos shows.

Joselita Nunes estava conversando com a filha mais velha, Vivian, que ficou em casa cuidando do filho, um bebê, e do irmão mais novo, um adolescente de 17 anos com necessidades especiais, para que ela pudesse ter um 'vale night'.

"Vivian não pôde vir por causa do bebê e do irmão. Ela ficou com eles para eu poder vir, alguém tem que ficar com as crianças", explicou.

Diante do favor da primogênita, dona Joselita resolveu retribuir a ação dela ao mostrar um pouquinho dos shows.

Dona Joselita é de Salvador e tem alguns cantores preferidos. Ela é fã de Tayrone, Toque Dez e Klessinha, mas também tem um xodó por Pablo, que dessa vez ficou de fora do evento. Apaixonada por arrocha, ela pretende ficar até o fim e curtir toda a madrugada.